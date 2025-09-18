Ощадбанк назвал сроки для замены старых карт и другие важные нюансы

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Владельцам некоторых старых карт государственного "Ощадбанка" предоставили один месяц на процедуру осуществления замены. В частности, требование касается карт, срок действия которых истек или отсутствуют средства на счете.

Об этом говорится в сообщении на странице финучреждения в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Проблема замены старых карт Ощадбанка

На странице в соцсети одна из гражданок обратилась к банку с просьбой объяснить, есть ли возможность дистанционного перевыпуска "пенсионных" карт в связи с завершением срока действия. Она отметила, что находится за границей и не может осуществить личный визит в отделение банка в Украине.

"Почему невозможно заказать перевыпуск пенсионной карты... Звонили и проверяли. Даже через контакт центр нельзя без объяснения причины", — говорится в сообщении.

Сроки и способы замены банковских карт

Представитель Ощадбанка отметил, что финучреждение не всем продлило действие старых карт во время военного положения до 31 декабря 2025 года.

Банк не продлил сроки действия карт, которые закончились до 2 февраля 2022 года, а также карт, где остаток средств равнялся 0 грн, и не было никаких операций за последние шесть месяцев, карт, по которым в течение января — февраля 2025 года была осуществлена хотя бы одна финансовая операция с ее использованием в кассе банка, банкомате, терминале, торговой сети украинских банков.

Что касается правил перевыпуска, то через контакт-центр банка его можно осуществить за два месяца до окончания срока действия карты. Если он подошел к концу, то гражданам дополнительно предоставляется ровно один месяц для осуществления замены.

Лишь для части платежных карт разрешается дистанционный перевыпуск. Это можно уточнить через контакт-центр банка по номеру 0800210800.

Однако, если сотрудник контакт-центра проверил информацию по карте и сообщил, что необходимо обратиться в отделение, тогда других вариантов для решения соответствующего вопроса нет.

"Перевыпуск и получение карты через отделение можно выполнить по обращению владельца счета или доверенного лица при условии предъявления сотрудникам доверенности с указанием таких полномочий", — говорится в сообщении работника банка.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Ранее мы писали о том, что Ощадбанк предоставил возможность дистанционного открытия двух видов карт в приложении. Речь идет о премиальной карте Visa Infinite и Visa Platinum.

Также мы рассказывали о том, что клиенты Ощадбанка могут столкнуться с проблемами при перевыпуске карт. Стоит уточнить у операторов, доступна ли соответствующая услуга в конкретном отделении.