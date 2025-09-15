Видео
Ощадбанк предупредил клиентов — что нужно сделать до 1 октября

Ощадбанк предупредил клиентов — что нужно сделать до 1 октября

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 06:01
Ощадбанк просит клиентов актуализировать данные — почему это нужно сделать
Женщина идет мимо отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государственный Ощадбанк напомнил некоторым клиентам, что им нужно прийти в отделение для актуализации данных. Сделать это нужно до 1 октября 2025 года.

Об этом сообщает пресс-центр финансового учреждения.

Читайте также:

Подробнее об актуализации данных и почему это надо сделать

Речь идет об украинцах, у которых есть карточки Ощадбанка, но они их не использовали минимум три года. Такие клиенты должны до 30 сентября:

  • актуализировать идентификационную информацию в отделении;
  • пройти процедуру верификации;
  • забрать деньги со своих текущих или депозитных счетов.

"До 30 сентября 2025 года вам необходимо обратиться в Ощадбанк, чтобы получить средства по текущим и депозитным счетам, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более, а также актуализировать идентификационные данные и осуществить верификацию", — говорится в сообщении.

В отделении Ощадбанка клиентам надо будет предъявить некоторые документы, а именно:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код.

Если не обратиться в отделения банка, тогда Ощадбанк с 1 октября:

  • изменит статус средств на "недвижимые вклады";
  • ежемесячно списывать деньги обслуживания, согласно тарифам.

Комиссия не будет применяться в отношении арестованных счетов и тех, что частично выданы по наследству.

Напомним, Ощадбанк предоставляет сертификаты на 500 грн и технику от Apple. Чтобы получить подарки, нужно покупать товары и услуги через смартфон.

Также сообщалось о фишинговых схемах, из-за которых клиенты могут потерять средства. В Ощадбанке посоветовали, как избежать проблем.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
