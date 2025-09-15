Ощадбанк просит клиентов актуализировать данные — почему это нужно сделать

Ощадбанк предупредил клиентов — что нужно сделать до 1 октября
Государственный Ощадбанк напомнил некоторым клиентам, что им нужно прийти в отделение для актуализации данных. Сделать это нужно до 1 октября 2025 года.
Об этом сообщает пресс-центр финансового учреждения.
Подробнее об актуализации данных и почему это надо сделать
Речь идет об украинцах, у которых есть карточки Ощадбанка, но они их не использовали минимум три года. Такие клиенты должны до 30 сентября:
- актуализировать идентификационную информацию в отделении;
- пройти процедуру верификации;
- забрать деньги со своих текущих или депозитных счетов.
"До 30 сентября 2025 года вам необходимо обратиться в Ощадбанк, чтобы получить средства по текущим и депозитным счетам, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более, а также актуализировать идентификационные данные и осуществить верификацию", — говорится в сообщении.
В отделении Ощадбанка клиентам надо будет предъявить некоторые документы, а именно:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код.
Если не обратиться в отделения банка, тогда Ощадбанк с 1 октября:
- изменит статус средств на "недвижимые вклады";
- ежемесячно списывать деньги обслуживания, согласно тарифам.
Комиссия не будет применяться в отношении арестованных счетов и тех, что частично выданы по наследству.
Напомним, Ощадбанк предоставляет сертификаты на 500 грн и технику от Apple. Чтобы получить подарки, нужно покупать товары и услуги через смартфон.
Также сообщалось о фишинговых схемах, из-за которых клиенты могут потерять средства. В Ощадбанке посоветовали, как избежать проблем.
Читайте Новини.LIVE!