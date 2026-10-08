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Главная Финансы Переход с пенсии по инвалидности на обычную: стоит ли это делать

Переход с пенсии по инвалидности на обычную: стоит ли это делать

Ua ru
8 октября 2026 06:10
Пенсия по возрасту: в ПФУ объяснили, следует ли переходить гражданам с инвалидностью
Пожилая женщина и другие прохожие. Фото: Новини.LIVE

Украинское пенсионное законодательство позволяет гражданам самостоятельно выбирать, какой вид пенсии получать. При решении этого вопроса можно ориентироваться на то, какой вид более выгоден с финансовой точки зрения. В частности, известно, в каких случаях целесообразен переход с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на одно из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Стоит ли переходить с пенсии по инвалидности на обычную

В фонде пояснили, что, согласно статье 10 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", граждане имеют право на разные виды выплат:

  1. Пенсию по возрасту;
  2. Пенсию по инвалидности;
  3. Пенсию в связи с потерей кормильца.

Человек может самостоятельно решать, какой вид пенсии получать, ориентируясь на ее конечный размер.

По информации ПФУ, сумма пенсии по инвалидности зависит от группы инвалидности, которая рассчитывается в процентах от размера пенсии по возрасту, поскольку минимальные гарантии привязаны к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. В частности, для I группы инвалидности предусмотрено 100% от суммы пенсии по возрасту.

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II группа гарантирует выплату в размере 90% от обычной пенсии. Сумма привязана к факту наличия работы: определяется на основе страхового стажа, официальной зарплаты и индексации.

III группа дает право на 50% от размера пенсии по возрасту. С такой группой можно работать, поэтому возможна пенсия для работающих лиц с инвалидностью. В то же время минимальная гарантия будет ниже, чем для тех, кто не работает.

Для пенсии по возрасту используется следующая формула: среднюю заработную плату в Украине за три календарных года до назначения пенсии умножают на индивидуальный коэффициент заработной платы и на коэффициент страхового стажа. Поскольку традиционная пенсия зависит от уровня заработка и стажа, то в итоге она может оказаться значительно выше пенсии по инвалидности.

В то же время при расчете пенсии по инвалидности к стажу могут зачисляться дополнительные годы — период с даты присвоения группы инвалидности до достижения 60 лет.

В ситуациях, когда инвалидность была установлена в молодом возрасте и были периоды, когда человек не работал, продолжительность дополнительного стажа достаточно велика, поэтому переход на пенсию по возрасту не всегда будет целесообразным, пояснили в ПФУ.

Как перейти на другой вид пенсии

Согласно правилам, в 2026 году граждане могут оформить пенсию по возрасту в 60 лет при достаточном стаже. Если стаж будет меньше, то это можно сделать в 63 или 65 лет.

Сейчас предусмотрены следующие требования к стажу и возрасту:

  • При выходе на пенсию в 60 лет — 33 года стажа;
  • При выходе на пенсию в 63 года — 23 года;
  • При выходе на пенсию в 65 лет — 15 лет.

Если условия соблюдены, то пенсионер может воспользоваться правом перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту.

Переход с одного вида на другой происходит со дня обращения в Пенсионный фонд. Необходимо иметь следующий пакет документов:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный номер;
  • трудовую книжку;
  • диплом об образовании;
  • военный билет (для военнослужащих);
  • справку о заработной плате по состоянию на 30 июня 2000 года (при наличии).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что новым госслужащим больше не назначают спецпенсии в размере 90% от зарплаты. Несколько лет назад их перевели на общую систему страхования, однако претендовать на выплату в размере 60% могут только те, у кого стаж службы составляет 10–20 лет. Спецпенсию в размере 90% получают те, кому она была назначена до мая 2016 года.

Еще Новини.LIVE писали о том, что фонд может не зачесть страховой стаж при выходе на пенсию. В основном это может произойти из-за отсутствия в трудовой книжке записей о работе или неточных записей. Однако это не всегда ставит точку в вопросе права на зачет стажа. Известно, какими документами можно подтвердить факт работы.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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