Пенсии в Украине: кому ПФУ выплачивает сумму в размере 90% от заработной платы

Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году государственным служащим гарантируют начисление пенсии в размере 60% от суммы заработной платы вместо 90%. На последнюю долю выплат имеют право только те, кому специальная пенсия была назначена до 1 мая 2016 года. Известно, на каких условиях можно оформить такой вид пенсионного обеспечения и какие существуют нюансы в условиях военного положения.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Какие пенсии выплачивают госслужащим в 2026 году

Право на специальные пенсии для государственных служащих закреплено в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Ранее этой категории граждан назначали пенсию в размере 90% от заработной платы, а сейчас можно рассчитывать на 60%.

Снижение размера специальной пенсии до 60% от зарплаты (в которую входят все виды оплаты труда, с которых уплачивались взносы в систему общеобязательногообязательное государственное социальное страхование) произошло с 1 мая 2016 года в связи с вступлением в силу нового закона "О государственной службе" № 889-VIII.

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Общий механизм назначения специальных пенсий отменили, переведя на общую систему страхования. Право на пенсию в размере 60% сохранили для тех, кто на момент начала реформы имел необходимый стаж государственной службы (не менее 10 или 20 лет в зависимости от даты).

Всем госслужащим, которые обратятся за назначением пенсии по возрасту на условиях прежней статьи 37 закона № 3723-XII "О государственной службе" после этой даты, выплаты будут начисляться в размере 60% от зарплаты.

Учитывая это, в настоящее время спецпенсию в размере 90% от зарплаты получают только те, кому она была назначена до 1 мая 2016 года.

Тем гражданам, которые на момент оформления пенсии уже не считались государственными служащими, предоставят выплату в размере заработной платы действующего государственного служащего аналогичной должности и ранга по последнему месту работы на службе.

Какие условия назначения пенсии государственным служащим

Для получения права на особый подход при начислении пенсии необходимо соблюсти несколько условий. Ее государственным служащим могут назначить, если по состоянию на 1 мая 2016 года соблюдены следующие критерии:

Накопили не менее 10 лет стажа на должностях соответствующих категорий на государственной службе, определенных законом № 3723, и по состоянию на вышеуказанную дату занимали должность государственного служащего; Имеют не менее 20 лет стажа на должностях государственной службы, независимо от наличия работы на указанную дату.

Выплаты могут быть назначены при наличии стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере, и необходимого стажа государственной службы:

для мужчин, которым исполнилось более 62 лет;

для женщин, достигших пенсионного возраста в соответствии со ст. 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Из чего состоит зарплата госслужащего

Расчет пенсии ПФУ осуществляет исходя из суммы зарплаты, в которую входят все виды оплаты труда, с которой были уплачены взносы на общеобязательное государственное социальное страхование. Как правило, зарплата сотрудников госорганов, прошедших классификацию должностей государственной службы, состоит из следующих составляющих:

должностной оклад;

надбавка за ранг государственного служащего;

доплата за выслугу лет;

месячная/квартальная премия;

компенсация за дополнительную нагрузку/компенсация за вакантную должность;

помощь, начисляемая при предоставлении оплачиваемого отпуска;

материальная помощь на социально-бытовые нужды;

другие доплаты, предусмотренные нормами законодательства.

В частности, в настоящее время предоставляются следующие надбавки за звание:

за 1 ранг — 1000 грн;

за 2-й ранг — 900 грн;

за 3-й ранг — 800 грн;

за 4-й ранг — 700 грн;

за 5-й ранг — 600 грн;

за 6-й ранг — 500 грн;

за 7-й ранг — 400 грн;

за 8-й ранг — 300 грн;

за 9-й ранг — 200 грн.

Максимальный размер спецпенсии госслужащих ограничен законом (не более десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, то есть 25 950 грн). Также установлены ограничительные коэффициенты на время военного положения на сумму, превышающую указанный размер.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую заработную плату нужно получать и сколько должен быть страховой стаж для начисления пенсии в размере 10 000 грн. Узнать примерный размер будущей пенсионной выплаты можно, зная ключевые показатели. Речь идет о возрасте, стаже и уровне официальной заработной платы. Благодаря пенсионному калькулятору можно получить информацию об ориентировочной сумме выплаты на "заслуженном отдыхе".

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