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Главная Финансы Дополнительные 910 грн: кому из пенсионеров назначат доплаты

Дополнительные 910 грн: кому из пенсионеров назначат доплаты

Ua ru
22 сентября 2026 06:10
Доплаты к пенсии: кто из украинцев может претендовать на дополнительные 910 грн
Пожилой человек. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые граждане могут рассчитывать на ежемесячные доплаты к пенсионному обеспечению в размере до 35% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии). В 2026 году, при условии соблюдения определенных требований, речь идет о дополнительных выплатах в размере около 910 грн.

О том, при каких условиях граждане получат такую поддержку, рассказывают Новини.LIVE.

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Кто из украинцев может претендовать на доплаты к пенсии

На соответствующие дополнительные выплаты в рамках закона №1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" могут рассчитывать олимпийские чемпионы и другие выдающиеся спортсмены.

Суммы рассчитываются исходя из уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц по состоянию на начало января календарного года. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 грн. Учитывая это, размеры надбавок следующие:

  1. 35% — 908 грн — для двукратных и многократных победителей Олимпийских/Паралимпийских игр/Всемирных игр глухих;
  2. 34% — 882 грн — для однократных победителей соответствующих соревнований, а также мировых двукратных и многократных чемпионов и рекордсменов;
  3. 33% — 856 грн — для однократных чемпионов мира;
  4. 32% — 830 грн — для двукратных и многократных чемпионов и рекордсменов Европы;
  5. 31% — 804 грн — для однократных чемпионов Европы.

908 грн получат спортсмены, которым удалось одержать наибольшее количество побед.

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Особенности выплаты к пенсии

Согласно закону, соответствующие доплаты считаются полноценной пенсией за особые заслуги, которую назначают в дополнение к базовому уровню пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности или в связи с потерей кормильца.

То есть для ее начисления гражданин, оформивший любой вид пенсии, должен обратиться отдельно в Пенсионный фонд для назначения дополнительной пенсии за особые заслуги, предоставив подтверждение такого права.

Как оформить пенсионные доплаты

Согласно положениям закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", для оформления доплат к пенсии украинцы должны обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда, подав заявление и документы:

  • удостоверение;
  • награды;
  • дипломы;
  • справки;
  • другие официальные документы.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что осенью некоторые украинцы могут рассчитывать на повышенный размер минимального пенсионного обеспечения. Согласно правилам, речь идет о начислении гарантированной суммы в размере 2 595 грн. Наличие определенного статуса позволит оформить выплату в размере 6 000 грн.

Также Новини.LIVE писали, что ПФУ предоставит некоторым гражданам с особым статусом дополнительные выплаты. Речь идет о государственной поддержке для лиц, проживавших на территориях, относящихся к радиационно загрязненным. Предусматривается предоставление ежемесячных доплат в размере 2 600 грн.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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