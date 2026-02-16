Расчет за природный газ по-новому — что должны знать потребители

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинцев-клиентов газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" (98% от общего числа абонентов) призвали предоставлять показатели и рассчитываться за газ через мобильное приложение "Куб" (Cube). Новый сервис позволяет дистанционно решать повседневные газовые вопросы.

Об этом проинформировала пресс-служба Нафтогаза, передают Новини.LIVE.

Расчет за природный газ по-новому

Речь идет о приложении для передачи показателей и оплаты коммунальных счетов за газ, благодаря которому украинские семьи смогут оперативно и удобно решать вопросы по газоснабжению.

В функционале Cube:

Возможность сканирования газового счетчика через камеру смартфона. Благодаря этому показатели считаются автоматически, что уменьшит риск ошибок, как при ручном вводе цифр. Передача данных онлайн. Информация будет отправлена непосредственно через мобильное приложение в установленные сроки. Возможность контроля за потреблением газа. В приложении есть раздел, где можно следить за объемами использованного газа и динамикой потребления. Автоматическое напоминание. Cube будет сообщать о необходимости передавать показатели или осуществлять оплату во избежание просрочек. Управление сразу несколькими лицевыми счетами. Пользователь может открыть несколько счетов, в частности, для помощи родным или для оплаты за несколько собственных домов.

"Мобильное приложение Куб объединило уже 1 миллион домов по всей Украине. Это не просто количество активных лицевых счетов — это доверие пользователей, ежедневная работа команды Нафтогаза и еще один шаг к современному сервису газовых услуг в Украине. Пользователи уже оценили простой и понятный функционал приложения, который позволяет быстро решать повседневные газовые вопросы онлайн. Куб продолжает развиваться, делая газовые услуги еще проще, быстрее и ближе к людям.

Если вы еще не пользуетесь Кубом — самое время попробовать", — говорится в сообщении компании.

Для тех, кто желает начать пользоваться новым приложением Cube, необходимо его просто установить на смартфон.

Как рассчитаться за газ через Cube

Чтобы осуществить расчет за природный газ через Cube, нужно в приложении авторизоваться по собственному номеру телефона.

после этого надо добавить счет или выбрать из доступных (в автоматическом режиме по номеру телефона или вручную — по номеру лицевого счета/EIC-кода);

далее должна появиться возможность оплаты по уже сформированному счету;

в меню оплаты есть Apple Pay, Google Pay, а также прямой перевод через банковскую карту;

можно отдельно оплатить за газ как товар и за его доставку, а можно оплатить за все сразу единой платежкой.

Что еще должны знать клиенты Нафтогаза

Ранее в газоснабжающей компании призвали клиентов актуализировать данные. Такая процедура является ключевым условием для предоставления качественного обслуживания и сотрудничества. Также это даст возможность получить доступ ко всем услугам компании и быть информированным относительно лицевых счетов.

Требование по обновлению данных необходимо в случае изменения адреса, фамилии, в случае смены собственника жилья или выявления неточностей данных.

Для этого на портале ГК "Нафтогаз Украины" граждане должны выполнить несколько шагов в разделе "Актуализация данных".

Ранее мы писали, что в Нафтогазе советуют потребителям купить устройство для контроля качества воздуха, что позволит позаботиться о собственной безопасности. Стоит оно от 1,2 тыс. грн.

Также сообщалось, что в правительстве рассматривают возможность поднятия стоимости коммунальных услуг. Соответствующее решение продиктовано появлением масштабной задолженности в энергосекторе Украины.