В Нафтогазе прокомментировали информацию об угрозе подачи газа по часам на Закарпатье

Газовая комфорка. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" призвали граждан не доверять сообщениям, которые распространяются в социальных сетях или мессенджерах о якобы подаче голубого топлива по часам. Там отметили, что никаких ограничений по газоснабжению в стране нет.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на сообщение пресс-центра компании на странице в соцсети Facebook.

Где появились сообщения о подаче газа по часам

В феврале 2026 года на фоне сложной ситуации в энергетике страны из-за российских массированных обстрелов и строгих ограничений в электроснабжении в сети снова начали активно распространяться сообщения от имени газоснабжающей компании о якобы введении графиков подачи газа для жителей западных областей.

О распространении предупреждений о введении подобных ограничений, в частности на Закарпатье, сообщают клиенты компании в соцсети.

"Скажите, пожалуйста, действительно ли газ на Закарпатье, город Мукачево, будут давать по часам?", — говорится в одном из сообщений на странице соцсети Facebook.

Что говорят в Нафтогазе

В ГК "Нафтогаз Украины" отметили, что подобные сообщения, распространяемые в сетях, по применению графиков отключений газа на самом деле не соответствуют действительности, ведь никаких подобных решений не принимали.

"Хотим вас заверить, что информация о введении графиков отключения газоснабжения для населения является ложной", — говорится в объяснении газоснабжающей компании.

В Нафтогазе призвали граждан не доверять фейковым сообщениям, которые распространяются в социальных сетях или мессенджерах.

Там отметили, что все важные объявления и официальная информация всегда публикуются исключительно на официальном сайте и сообщений о графиках для газа не было.

Цель распространения фейковых сообщений о газе

Ранее подобные публикации с недостоверной информацией о якобы введении графиков ограничения газоснабжения распространялись для жителей Хмельницкого региона.

В газоснабжающей компании сообщили, что постоянные российские обстрелы энергетических объектов и инфраструктуры масштабно не повлияли на поставки газа потребителям. Оно в дальнейшем происходит полноценно.

Подобную информацию там назвали целенаправленной дискредитационной кампанией. Гражданам посоветовали не верить фиктивным и манипулятивным сообщениям.

