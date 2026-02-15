Оплата счетов за газ — при каких условиях потребителям возвращают деньги

Человек с квитанциями, деньгами и телефоном. Фото: Новини.LIVE

В Украине бытовым потребителям, которые случайно оплачивают не собственный, а чужой счет за газ, возвращают деньги. Но для этого надо четко придерживаться инструкции.

Об этом сообщила пресс-служба компании Нафтогаз, передает Новини.LIVE.

Как вернуть ошибочно уплаченные средства за газ

В Нафтогазе отмечают, что для этого клиент должен выполнить три шага:

написать заявление в произвольной форме с просьбой о возврате переплаты; приложить копии паспорта и РНУКПН; предоставить четкое фото банковской квитанции (именно из банка, чек из терминала рассматривать не будут), чтобы подтвердить ошибочную оплату.

Собранные справки можно выслать:

по электронной почте на адрес: client@gas.ua;

обычной почтой по адресу: 25009, город Кропивницкий, ул. Соборная, 1А, ООО "ГК "Нафтогаз Украины".

При этом если клиент хочет, чтобы деньги зачислили на его банковскую карточку, придется предоставить реквизиты счета. А в случае пересчета денег на правильный лицевой счет — нужно отдельное заявление.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторым клиентам газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" в 2026 году надо пройти процедуру по актуализации данных. Это касается потребителей, которые:

изменили свою фамилию;

начали жить по новому адресу;

обнаружили неточности данных в системе газоснабжающей компании.

В компании отмечают, что предоставление актуальных данных является ключевым условием для получения качественного обслуживания.

Ранее мы рассказывали, что в платежках потребителей природного газа могут быть неполные данные. В Нафтогазе объяснили, как избежать разногласий. Также мы писали, когда для украинцев могут подорожать газ и электроэнергия. О пересмотре тарифов на коммуналку Кабмин договорился с МВФ.