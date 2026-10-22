Коммунальные счета, деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинские потребители имеют право на своевременное получение жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) надлежащего качества. В случае нарушения соответствующих гарантий граждане могут воспользоваться законными механизмами защиты и получить возмещение убытков, в частности, из-за перебоев в водо-, тепло- или электроснабжении.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на закон "О жилищно-коммунальных услугах".

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Когда можно подавать жалобы на ЖКХ

Согласно статье 27 закона, потребители могут обращаться в письменном или электронном формате к поставщикам услуг с просьбой устранить нарушения, провести перерасчет или возместить убытки.

Как правило, в обращениях граждане должны указать проблему, свои данные (фамилию, имя, отчество, адрес), даты соответствующих нарушений, а также требование устранить недостатки.

После этого заявителю необходимо подождать месяц, чтобы получить ответ от поставщика. В случае отсутствия объяснений и устранения нарушений со стороны предприятия потребитель имеет право обратиться с жалобами в органы местного самоуправления, контролирующие деятельность поставщиков услуг, или в территориальные органы Госпродпотребслужбы, применяющие административные санкции.

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Когда стоит обращаться в суд с иском против ЖКХ

Согласно статье 22 закона "О защите прав потребителей", граждане могут защитить свои права через суд, подав иск о ненадлежащем предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

Среди ключевых оснований для судебного иска:

Отказ поставщика услуг в проведении перерасчета; Непредоставление услуг в установленные сроки; Неисполнение условий договора об оказании услуг; Причинение материального/морального ущерба.

Обратиться с исковым заявлением необходимо в местный суд либо по месту жительства клиента, либо по месту нахождения поставщика коммунальных услуг.

Как правило, суды обязывают коммунальные предприятия:

устранить нарушение;

провести перерасчет в платежных квитанциях;

гарантировать возмещение убытков;

возместить моральный ущерб.

Статья 22 закона предусматривает освобождение гражданина от уплаты судебного сбора в случае подачи иска в связи с нарушением прав потребителя.

Как потребителю подать исковое заявление

Исковые заявления в суд о ненадлежащем предоставлении услуг ЖКХ составляются в соответствии с требованиями ст. 175 Гражданского процессуального кодекса.

Граждане должны указать в заявлении:

название суда, в который будет подан иск;

данные истца и ответчика;

адреса;

контактные данные;

суть нарушения;

обстоятельства дела;

конкретные требования к суду.

В иске должны содержаться ссылки на нормы законодательства, в частности:

ст. 22 закона "О защите прав потребителей";

ст. 27 закона "О жилищно-коммунальных услугах".

Также необходимо будет приложить:

документы, подтверждающие факт непредоставления/некачественного предоставления услуг (копии);

акты-претензии;

квитанции об оплате;

переписку со службами ЖКХ;

обращения и ответы на них (копии).

В случае требования возмещения убытков к иску необходимо будет приложить расчеты сумм, а в случае предоставления моральной компенсации — описать обоснование суммы компенсации.

Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем и подано в суд в письменном или электронном формате.

Суд обязан в течение пяти дней решить вопрос об открытии производства по делу в соответствии со ст. 187 Гражданского процессуального кодекса.

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