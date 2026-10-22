Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Услуги ЖКХ: когда нужно подавать жалобы и обращаться в суд

Услуги ЖКХ: когда нужно подавать жалобы и обращаться в суд

Ua ru
22 октября 2026 08:50
Некачественные жилищно-коммунальные услуги: кто может подавать жалобы и обращаться в суд Новини.LIVE
Коммунальные счета, деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинские потребители имеют право на своевременное получение жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) надлежащего качества. В случае нарушения соответствующих гарантий граждане могут воспользоваться законными механизмами защиты и получить возмещение убытков, в частности, из-за перебоев в водо-, тепло- или электроснабжении.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на закон "О жилищно-коммунальных услугах".

Реклама

Когда можно подавать жалобы на ЖКХ

Согласно статье 27 закона, потребители могут обращаться в письменном или электронном формате к поставщикам услуг с просьбой устранить нарушения, провести перерасчет или возместить убытки.

Как правило, в обращениях граждане должны указать проблему, свои данные (фамилию, имя, отчество, адрес), даты соответствующих нарушений, а также требование устранить недостатки.

После этого заявителю необходимо подождать месяц, чтобы получить ответ от поставщика. В случае отсутствия объяснений и устранения нарушений со стороны предприятия потребитель имеет право обратиться с жалобами в органы местного самоуправления, контролирующие деятельность поставщиков услуг, или в территориальные органы Госпродпотребслужбы, применяющие административные санкции.

Читайте также:

Если был нанесен материальный ущерб или нарушены права потребителя, жалобу необходимо подавать в Национальную комиссию по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг в соответствии с законом № 1540-VIII, определяющем правовые основы деятельности НКРЭКУ.

Когда стоит обращаться в суд с иском против ЖКХ

Согласно статье 22 закона "О защите прав потребителей", граждане могут защитить свои права через суд, подав иск о ненадлежащем предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

Среди ключевых оснований для судебного иска:

  1. Отказ поставщика услуг в проведении перерасчета;
  2. Непредоставление услуг в установленные сроки;
  3. Неисполнение условий договора об оказании услуг;
  4. Причинение материального/морального ущерба.

Обратиться с исковым заявлением необходимо в местный суд либо по месту жительства клиента, либо по месту нахождения поставщика коммунальных услуг.

Как правило, суды обязывают коммунальные предприятия:

  • устранить нарушение;
  • провести перерасчет в платежных квитанциях;
  • гарантировать возмещение убытков;
  • возместить моральный ущерб.

Статья 22 закона предусматривает освобождение гражданина от уплаты судебного сбора в случае подачи иска в связи с нарушением прав потребителя.

Как потребителю подать исковое заявление

Исковые заявления в суд о ненадлежащем предоставлении услуг ЖКХ составляются в соответствии с требованиями ст. 175 Гражданского процессуального кодекса.

Граждане должны указать в заявлении:

  • название суда, в который будет подан иск;
  • данные истца и ответчика;
  • адреса;
  • контактные данные;
  • суть нарушения;
  • обстоятельства дела;
  • конкретные требования к суду.

В иске должны содержаться ссылки на нормы законодательства, в частности:

  • ст. 22 закона "О защите прав потребителей";
  • ст. 27 закона "О жилищно-коммунальных услугах".

Также необходимо будет приложить:

  • документы, подтверждающие факт непредоставления/некачественного предоставления услуг (копии);
  • акты-претензии;
  • квитанции об оплате;
  • переписку со службами ЖКХ;
  • обращения и ответы на них (копии).

В случае требования возмещения убытков к иску необходимо будет приложить расчеты сумм, а в случае предоставления моральной компенсации — описать обоснование суммы компенсации.

Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем и подано в суд в письменном или электронном формате.

Суд обязан в течение пяти дней решить вопрос об открытии производства по делу в соответствии со ст. 187 Гражданского процессуального кодекса.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что потребители газа могут сэкономить на оплате услуги. В Нафтогазе доступна возможность оплачивать счета без уплаты дополнительных комиссий. Для этого следует выбрать мобильное приложение "Куб". Оно предложит список банков, где необходимо будет выбрать тот, у которого комиссия составляет 0%.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в 2026 году некоторым потребителям газа нужно будет обеспечить техническое обслуживание газовых приборов. Стоимость услуги может варьироваться: в регионах проверка для квартиры составит 435 грн, а для частного дома — до 2 000 грн. Игнорирование проверки может стать основанием для прекращения подачи газа.

коммунальные услуги ЖКХ электроэнергия водоснабжение газ
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации