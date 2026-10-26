Счета, расчеты и деньги. Фото: Новини.LIVE.

В Украине осенью 2026 года ускорился рост цен, в частности подорожали некоторые жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), на которые не установлен мораторий. В целом за последний год коммунальные платежи выросли более чем на 6%, причем больше всего подорожало водоснабжение.

О том, как пересмотрели тарифы на коммунальные услуги, рассказывают Новини.LIVE.

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Динамика роста стоимости коммунальных услуг

Согласно данным Государственной службы статистики, в Украине с сентября прошлого года по сентябрь 2026 года коммунальные услуги в целом подорожали на 6,3%. Больше всего подорожало водоснабжение — сразу на 87,6%. Также увеличились в цене следующие услуги:

канализация — на 83,1%;

вывоз бытового мусора — на 19%;

аренда жилья — на 13,7%;

содержание/ремонт жилья — на 7%;

управление многоквартирными домами — на 6,9%.

Только с августа по сентябрь цены подскочили на 0,8%. Согласно данным, счета украинцев изменились следующим образом:

вода — на 5,6%; водоотвод — на 5,5%; вывоз бытового мусора — на 0,8%; аренда жилья — на 2,1%; управление многоквартирными домами — на 0,1%; содержание/ремонт жилья — на 0,8%.

На какие услуги тарифы не изменились

Некоторые цены на услуги остались неизменными. Соответствующие изменения не коснулись:

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электроэнергии;

природного газа;

горячей воды;

отопления.

Что будет с тарифами с 1 ноября

Со следующего месяца клиенты Нафтогаза будут платить за голубое топливо по действующему тарифу — 7,96 грн/кубометр. В компании заверили, что в ближайшее время повышения тарифов ожидать не следует. Действие тарифного плана "Фиксированный" ранее продлили на год. Цена зафиксирована как минимум до 30 апреля следующего года.

Также с 1 ноября украинцы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за 1 кВт-ч. Тариф заморожен как минимум до конца апреля следующего года. Именно до этого времени будет действовать ПСО (возложение специальных обязательств), что сохранит действующие в настоящее время цены на электроэнергию для бытовых потребителей.

Кроме того, до 30 апреля правительство продлило действие льготного тарифа в размере 2,64 грн/кВт-ч. Он доступен только для владельцев жилья:

с электроотоплением;

без газификации/централизованного теплоснабжения.

Ранее Новини.LIVE. сообщали, что в ноябре 2026 года граждане страны будут платить за централизованное водоснабжение и водоотвод по тарифам, вступившим в силу в августе. В частности, в Одессе общая стоимость обеих услуг составляет около 65 грн за кубометр. Кроме того, необходимо будет учитывать ежемесячную абонентскую плату, размер которой зависит от наличия счетчика.

Еще Новини.LIVE. писали о том, что в этом году газопоставщики могут отключать клиентам газ. Среди причин наиболее распространенной является наличие задолженности. После ее погашения специалисты должны включить услугу. При этом стоимость повторного подключения будет колебаться от 300 до 1 000 грн.