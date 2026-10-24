Женщина кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE

В магазине можно случайно приобрести продукт, срок годности которого уже истек. В такой ситуации покупателю не обязательно мириться с потерей денег. Закон предусматривает возможность потребовать замену непригодного пищевого продукта или возврат уплаченной суммы. Важно знать, как действовать и куда обращаться в случае отказа продавца.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Можно ли вернуть деньги за просроченный продукт

Если покупатель приобрел непригодный для потребления пищевой продукт, продавец обязан заменить его на пригодный или вернуть деньги. Это предусмотрено статьей 8 Закона Украины "О защите прав потребителей".

Поэтому, если дома человек заметил, что срок годности продукта истек, стоит сохранить товар и обратиться в магазин. Желательно также иметь чек или другое подтверждение покупки.

Что делать, если магазин отказывается возвращать деньги

Сначала покупателю следует обратиться к администрации магазина и объяснить ситуацию. К обращению желательно приложить чек, фотографии маркировки со сроком годности и другие материалы, подтверждающие проблему.

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Если продавец отказывается удовлетворить законное требование, потребитель может подать жалобу в Госпродпотребслужбу или ее территориальный орган. К жалобе необходимо приложить имеющиеся документы и доказательства нарушения.

При этом важно не выбрасывать упаковку и не медлить с обращением: информация на этикетке поможет подтвердить, что продукт не соответствовал требованиям по сроку годности.

Как защитить свои деньги при покупках

Перед оплатой стоит проверять срок годности, целостность упаковки и маркировку продуктов. Если нарушение обнаружилось уже дома, следует сохранить товар и подтверждение покупки, а затем обратиться к продавцу.

Покупателю не нужно самостоятельно доказывать, что он должен смириться с расходами из-за продажи непригодного продукта. Закон предусматривает механизмы защиты потребителей, которыми можно воспользоваться в случае нарушения их прав.

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