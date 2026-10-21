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Главная Финансы Квитанции и чеки в monobank: какую новую возможность получили клиенты

Квитанции и чеки в monobank: какую новую возможность получили клиенты

Ua ru
21 октября 2026 16:50
Monobank разрешил откладывать платежи: когда это поможет вернуть деньги Новини.LIVE
В женских руках — смартфон с приложением Monobank и наличные деньги. Фото: Новини.LIVE

В monobank появилась новая функция, позволяющая сохранять важные платежи в избранном. Пользователи могут помечать транзакции звездочкой, прикреплять к ним файлы, изображения, описания и теги. Это поможет быстрее находить нужные операции, например, при поиске билета или оформлении возврата средств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соучредителя monobank Олега Гороховского.

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Как добавить платеж в избранное

Сохранить транзакцию можно двумя способами: нажать на звездочку в деталях платежа или провести пальцем влево по нужной операции в выписке.

Избранные транзакции отображаются рядом с поиском в меню всех операций. К каждому такому платежу можно добавить теги, описание, изображения и файлы.

Для чего нужна новая функция

Например, после покупки билета на концерт пользователь может прикрепить его файл к соответствующему платежу и добавить транзакцию в избранное. Перед мероприятием не придется искать билет среди других файлов и сообщений — достаточно открыть сохраненную операцию.

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Если концерт отменят, найти платеж для оформления возврата средств также будет проще. Точно так же в избранном можно сохранять другие важные транзакции, к которым нужно быстро возвращаться.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые клиенты Ощадбанка могут получить до 500 гривен при определенных условиях. Чтобы воспользоваться предложением, нужно ознакомиться с требованиями и правилами участия. Важно заранее выяснить, какие операции дают право на получение вознаграждения.

Также Новини.LIVE писали, почему ПриватБанк может отказать клиенту в продаже валюты. Перед обменом стоит учитывать установленные банком лимиты и требования финансового мониторинга. В некоторых случаях для проведения операции могут понадобиться документы о происхождении средств.

деньги Олег Гороховский Монобанк покупка платежки
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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