Кража денег через онлайн-знакомства: как мошенники получают доступ к банковским картам
Знакомство на сайте, привлекательные фотографии и просьба открыть файл могут стоить украинцам всех денег на банковском счете. Во Львовской области разоблачили группу, которая, по версии следствия, выдавала себя за женщин, использовала искусственный интеллект и получала доступ к онлайн-банкингу собеседников.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
Как мошенники обманывали людей через сайты знакомств
По данным следствия, трое мужчин организовали мошеннический колл-центр в Стрые Львовской области. Для поиска потенциальных жертв они создавали фальшивые женские профили на сайтах знакомств и в мессенджерах, а затем начинали переписку, пытаясь завоевать доверие собеседников.
Чтобы сделать вымышленный образ более убедительным, подозреваемые использовали специальное программное обеспечение, позволяющее изменять мужской голос на женский в режиме реального времени.
После начала общения собеседникам отправляли файлы, замаскированные под фотографии. Когда люди не могли открыть изображения, их убеждали выполнить дополнительные действия со смартфоном, в частности включить демонстрацию экрана и изменить определенные настройки.
По версии правоохранителей, в файлах содержалось вредоносное программное обеспечение для удаленного управления устройством. Получив доступ к смартфону и конфиденциальным данным, злоумышленники могли проникать в банковские приложения и переводить средства на подконтрольные счета.
Сколько людей могли потерять деньги
По предварительным данным следствия, от действий группы пострадали не менее 50 граждан Украины и 30 иностранцев. Среди потерпевших — граждане Польши, Германии и Грузии.
Работу участников схемы координировали через закрытую группу в Telegram. Там распределяли задачи, согласовывали графики, давали инструкции и вели учет средств, полученных незаконным путем.
По данным следствия, непосредственные исполнители получали 15% похищенных денег, а остальное забирали организаторы. Часть средств конвертировали в криптовалюту и обналичивали.
В ходе девяти обысков правоохранители изъяли компьютеры, смартфоны, SIM-карты, банковские карты, носители информации и черновые записи. Общая сумма изъятых средств в различных валютах составила около 2 млн грн. Эта сумма не является подтвержденным размером ущерба потерпевших.
Какое наказание грозит подозреваемым
Трем мужчинам было сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, касающимся мошенничества, создания мошеннической организованной группы, использующей средства электронной связи, и несанкционированного вмешательства в работу информационных систем.
По данным правоохранительных органов, это первый случай применения новой статьи 255-4 УК Украины, которая предусматривает ответственность за создание таких мошеннических групп, руководство ими или участие в их деятельности. Она вступила в силу в сентябре 2026 года.
Суд избрал всем троим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 400 грн для каждого. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников и потерпевших.
Как не потерять деньги из-за онлайн-знакомства
Чтобы не предоставить мошенникам доступ к банковскому счету, следует соблюдать несколько правил:
- Не открывайте подозрительные файлы. Даже если собеседник уверяет, что присылает обычную фотографию, не скачивайте неизвестные файлы и не устанавливайте программы по его совету.
- Не выполняйте непонятные инструкции. Просьбы изменить настройки смартфона, предоставить удаленный доступ или включить демонстрацию экрана должны насторожить, особенно если человек настаивает на срочности.
- Не разглашайте конфиденциальные данные. Пароли, PIN-коды и коды подтверждения нельзя передавать посторонним лицам.
- Проверяйте незнакомцев. Поддельные фотографии, нежелание общаться привычными способами и странные технические просьбы могут стать поводом для прекращения переписки.
Если вы подозреваете, что на смартфон установлена вредоносная программа или посторонний человек получил доступ к банковскому приложению, немедленно свяжитесь с банком по официальному номеру, попросите заблокировать карты и доступ к счету и проверьте последние операции. При наличии несанкционированных переводов сообщите в правоохранительные органы.
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