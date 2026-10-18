Мужчина снимает деньги с банковской карты. Фото: Новини.LIVE

Знакомство на сайте, привлекательные фотографии и просьба открыть файл могут стоить украинцам всех денег на банковском счете. Во Львовской области разоблачили группу, которая, по версии следствия, выдавала себя за женщин, использовала искусственный интеллект и получала доступ к онлайн-банкингу собеседников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

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Как мошенники обманывали людей через сайты знакомств

По данным следствия, трое мужчин организовали мошеннический колл-центр в Стрые Львовской области. Для поиска потенциальных жертв они создавали фальшивые женские профили на сайтах знакомств и в мессенджерах, а затем начинали переписку, пытаясь завоевать доверие собеседников.

Чтобы сделать вымышленный образ более убедительным, подозреваемые использовали специальное программное обеспечение, позволяющее изменять мужской голос на женский в режиме реального времени.

После начала общения собеседникам отправляли файлы, замаскированные под фотографии. Когда люди не могли открыть изображения, их убеждали выполнить дополнительные действия со смартфоном, в частности включить демонстрацию экрана и изменить определенные настройки.

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По версии правоохранителей, в файлах содержалось вредоносное программное обеспечение для удаленного управления устройством. Получив доступ к смартфону и конфиденциальным данным, злоумышленники могли проникать в банковские приложения и переводить средства на подконтрольные счета.

Сколько людей могли потерять деньги

По предварительным данным следствия, от действий группы пострадали не менее 50 граждан Украины и 30 иностранцев. Среди потерпевших — граждане Польши, Германии и Грузии.

Работу участников схемы координировали через закрытую группу в Telegram. Там распределяли задачи, согласовывали графики, давали инструкции и вели учет средств, полученных незаконным путем.

По данным следствия, непосредственные исполнители получали 15% похищенных денег, а остальное забирали организаторы. Часть средств конвертировали в криптовалюту и обналичивали.

В ходе девяти обысков правоохранители изъяли компьютеры, смартфоны, SIM-карты, банковские карты, носители информации и черновые записи. Общая сумма изъятых средств в различных валютах составила около 2 млн грн. Эта сумма не является подтвержденным размером ущерба потерпевших.

Какое наказание грозит подозреваемым

Трем мужчинам было сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, касающимся мошенничества, создания мошеннической организованной группы, использующей средства электронной связи, и несанкционированного вмешательства в работу информационных систем.

По данным правоохранительных органов, это первый случай применения новой статьи 255-4 УК Украины, которая предусматривает ответственность за создание таких мошеннических групп, руководство ими или участие в их деятельности. Она вступила в силу в сентябре 2026 года.

Суд избрал всем троим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 400 грн для каждого. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников и потерпевших.

Как не потерять деньги из-за онлайн-знакомства

Чтобы не предоставить мошенникам доступ к банковскому счету, следует соблюдать несколько правил:

Не открывайте подозрительные файлы. Даже если собеседник уверяет, что присылает обычную фотографию, не скачивайте неизвестные файлы и не устанавливайте программы по его совету.

Не выполняйте непонятные инструкции. Просьбы изменить настройки смартфона, предоставить удаленный доступ или включить демонстрацию экрана должны насторожить, особенно если человек настаивает на срочности.

Не разглашайте конфиденциальные данные. Пароли, PIN-коды и коды подтверждения нельзя передавать посторонним лицам.

Проверяйте незнакомцев. Поддельные фотографии, нежелание общаться привычными способами и странные технические просьбы могут стать поводом для прекращения переписки.

Если вы подозреваете, что на смартфон установлена вредоносная программа или посторонний человек получил доступ к банковскому приложению, немедленно свяжитесь с банком по официальному номеру, попросите заблокировать карты и доступ к счету и проверьте последние операции. При наличии несанкционированных переводов сообщите в правоохранительные органы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинцев могут втягивать в преступные схемы под видом легкого подработки. Мошенники предлагают вознаграждение за использование банковских карт и перевод средств, скрывая истинное происхождение денег. Такое сотрудничество может привести к финансовым потерям и проблемам с законом.

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