Жінка кладе гроші в гаманець. Фото: Новини.LIVE

У магазині можна випадково придбати продукт, термін придатності якого вже закінчився. У такій ситуації покупцеві не обов’язково миритися з втратою грошей. Закон передбачає можливість вимагати заміну непридатного харчового продукту або повернення сплаченої суми. Важливо знати, як діяти та куди звертатися в разі відмови продавця.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Чи можна повернути гроші за прострочений продукт

Якщо покупець придбав непридатний для споживання харчовий продукт, продавець зобов’язаний замінити його на придатний або повернути кошти. Це передбачено статтею 8 Закону України "Про захист прав споживачів".

Тому, якщо вдома людина помітила, що строк придатності продукту закінчився, варто зберегти товар і звернутися до магазину. Бажано також мати чек або інше підтвердження покупки.

Що робити, якщо магазин відмовляється повертати гроші

Спочатку покупцеві варто звернутися до адміністрації магазину та пояснити ситуацію. До звернення бажано додати чек, фотографії маркування зі строком придатності та інші матеріали, які підтверджують проблему.

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Якщо продавець відмовляється задовольнити законну вимогу, споживач може подати звернення до Держпродспоживслужби або її територіального органу. До скарги потрібно додати наявні документи та докази порушення.

Водночас важливо не викидати упаковку й не зволікати зі зверненням: інформація на етикетці допоможе підтвердити, що продукт не відповідав вимогам щодо придатності.

Як захистити свої гроші під час покупок

Перед оплатою варто перевіряти строк придатності, цілісність упаковки та маркування продуктів. Якщо порушення виявилося вже вдома, слід зберегти товар і підтвердження покупки, а потім звернутися до продавця.

Покупцеві не потрібно самостійно доводити, що він має змиритися з витратами через продаж непридатного продукту. Закон передбачає механізми захисту споживачів, якими можна скористатися в разі порушення їхніх прав.

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