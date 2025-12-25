Расчеты за газ — ждать ли украинцам четвертую платежку за голубое топливо

Деньги и коммунальные квитанции. Фото: Новини.LIVE

Крупнейший оператор газораспределения в стране "Газсети" объяснил, стоит ли украинским потребителям ожидать поступления так называемой "четвертой платежки". В сети распространяются сообщения о появлении новой квитанции за газ.

Об этом говорится в материалах пресс-службы "Газсети" в соцсети Facebook.

Ждать ли украинцам "четвертую платежку" за газ

В компании опровергли информацию, распространенную в сети, о поступлении гражданам "четвертой платежки". Речь идет якобы о дополнительной квитанции для владельцев котлов и плит.

"В СМИ появляются сообщения о якобы "четвертой платежке за газ" для владельцев котлов и плит. Эта информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

В Газсети отметили, что единственным регулярным начислением для всех клиентов является плата за доставку газа. За эти средства гражданам гарантировано стабильное газоснабжение и оперативное восстановление сетей после вражеских обстрелов.

Также есть дополнительная, "третья платежка", которую получат жители многоэтажек за техническое обслуживание газовых сетей в домах. Речь идет о разовом платеже, который начисляют только после выполнения работ.

Никаких других обязательных счетов для украинцев, в частности "четвертой квитанции", не существует.

Граждане могут также заказать проверку газового оборудования в домах по желанию. Такое обследование газовых приборов может происходить только по инициативе владельцев жилья.

Кому поступит третья квитанция за газ

Относительно "третьей платежки", в компании отметили, что такую квитанцию следует ждать один раз в три или пять лет в зависимости от возраста дома:

более 25 лет — один раз в три года;

менее 25 лет — один раз в пять лет.

Учитывая это, в следующем месяце в целом придется заплатить за газ больше только тем, где в домах было проведено техобследование.

В квитанции будет указана суммарная стоимость за проведенные работы, разделенная на количество жителей, за исключением тех, кто не является потребителем природного газа. На ее формирование будут влиять следующие факторы:

количество квартир в доме;

число газовых стояков;

протяженность газопроводов, являющихся общей совместной собственностью;

количество установленных запорных приборов;

дистанция от газового хозяйства до здания.

Стоимость услуги будет иметь такой диапазон: от 100 грн до более чем 1 тыс. грн.

