Правительство обратилось к НКРЭКУ относительно повышения тарифов на воду — что известно

Кабинет Министров Украины призвал Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не принимать решение о повышении тарифов водоканалов для бытовых потребителей. В правительстве настаивают, что тарифы на воду для людей должны остаться без изменений.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

"Правительство обратилось к НКРЭКУ об отсрочке запланированных тарифных изменений. Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны чувствовать дополнительного финансового давления", — говорится в заметке.

Свириденко отметила, что правительство должно выработать компромиссный подход, который позволит одновременно защитить интересы потребителей и учесть финансовые потребности поставщиков услуг. По ее словам, в частности водоканалы должны работать стабильно, не терпя убытков и не накапливая долговых обязательств.

Какими будут тарифы на электроэнергию с 1 января

В Украине для бытовых потребителей и в дальнейшем будет действовать тариф на электроэнергию в размере 4,32 грн за 1 кВт-ч. Такая цена будет сохраняться как минимум до 30 апреля 2026 года. После этой даты правительство или пересмотрит тариф, или продолжит его действие без изменений.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров, продлив механизм специальных обязательств на рынке электроэнергии.

Что будет с тарифами на газ в 2026 году

Кабинет Министров продлил действие специальных обязательств для участников рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Это означает, что цена газа для населения будет оставаться неизменной — 7 420 грн за 1 000 кубометров (или 7,42 грн за кубометр).

Стоимость газа для бюджетных учреждений также не изменится — 16 390 грн за 1 000 кубометров.

