В Газсети обратились к арендаторам жилья — какие нужно предоставить документы

Газовик и платежки. Фото: Газсети, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В "Газсети Украины" рассказали, кто отвечает за техническое состояние газовых приборов в случае аренды жилья. Также гражданам рекомендовали перед заселением требовать два важных документа для пользования газом и сообщать о любых признаках неисправности.

Об этом сообщил пресс-центр Черкасского филиала "Газсети", передают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Обязанность арендаторов жилья перед Газсетью

Как отметили в компании, граждане, которые сдают жилье, несут ответственность перед Газсетью за исправность оборудования и сетей в помещении. В компании назвали обоснованной потребность ради безопасности себя и всех других жителей дома арендаторам перед заселением требовать определенные документы.

Исправность газовых приборов необходимо держать под контролем. Если квартира или дом давно не проверялись на утечки газа, специалисты обязаны осуществить соответствующую проверку. В компании объяснили, на какие моменты следует обратить внимание.

"Живете в съемной квартире или временно переехали в новый дом из опасных территорий? Обязательно убедитесь, что газовые приборы под контролем. Объясняем, на какие нюансы следует обращать внимание", — говорится в сообщении филиала "Газсети".

Кто отвечает за техническое состояние и какие документы необходимы

Как отметили в компании, владелец жилья обязан следить за исправностью оборудования и сетей в помещении, тогда как арендатор должен соблюдать правила пользования газом и сообщать специалистам о любых признаках неисправности.

Перед заселением в жилье граждане должны попросить такие документы:

Акт последнего технического обслуживания газового оборудования в квартире или доме; Информацию о проверке дымоходов и вентиляционных каналов.

Речь идет об обоснованной необходимости ради безопасности. Если окажется, что дом давно не проверялся на утечки газа, необходимо сообщить газовикам.

Граждане могут узнать адрес ближайшего центра обслуживания по номеру телефона: 0 800 303 104.

Техобслуживание сетей в марте

По информации компании, в марте дополнительные счета за техническое обслуживание должны поступить жителям многоквартирных домов, где работники газовой сферы завершили работы.

Суммы к оплате, указанные в квитанции, будут общей стоимостью за произведенные в здании работы, разделенной на число жителей в нем, за исключением тех, кто не является потребителем природного газа.

При этом может быть так, что в одном доме будут одинаковые суммы в платежках, а, например, в соседнем совсем другие цифры. На это влияет ряд факторов.

В целом, такие проверки осуществляются раз в три или пять лет, поэтому третья платежка будет поступать именно в такие временные промежутки.

Ранее мы писали, как получать корректные суммы в платежках клиентам Нафтогаза. По данным компании, потребители обязаны предоставлять фактические показатели в период с 28 по 5 число ежемесячно во избежание проблем.

Также сообщалось, что факт непроживания в доме не снимает с граждан обязанности уплаты за доставку газа, поскольку сети возле домов продолжают функционировать. Однако иногда распространяются информация, что платить якобы не нужно.