В Нафтогазе уточнили, от чего зависят корректные суммы в платежках

Как получать правильные суммы в платежках — объяснение Нафтогаза
Клиенты "Нафтогаза Украины" обязаны вовремя передавать показатели с устройств учета объема потребления голубого топлива. Соблюдение такого требования является залогом для потребителей в получении корректных сумм в коммунальных квитанциях.
Об этом информирует издание Новини.LIVE со ссылкой на материалы пресс-центра "Нафтогаза".
Как получать корректные суммы в платежках клиентам Нафтогаза
По данным компании, потребители обязаны самостоятельно передавать показания счетчиков голубого топлива. Это прописано в Кодексе газораспределительных систем, утвержденном постановлением №2494 Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ).
Все бытовые потребители, которые по условиям договора рассчитываются по счетчикам газа, обязаны ежемесячно фиксировать фактические цифры прибора учета и передавать их нужно каждый раз до определенного числа.
В компании отмечают, что для отображения корректных данных в коммунальных счетах за газ необходимо предоставлять фактические показатели в период с 28 по 5 число ежемесячно.
Игнорирование соответствующего требования может привести к тому, то поставщик начислит объем по средней норме потребления газа, как это предусмотрено правилами.
Вовремя передавать показатели с устройств учета объема потребления природного газа можно с помощью таких вариантов:
- в личном кабинете;
- в приложении "Куб";
- через SMS на номер 4647;
- на официальном сайте.
Что еще влияет на правильность информации в платежке
Также в Нафтогазе отметили, что избежать появления неправильных данных и возможных долгов можно в случае недопуска других ошибок. Для этого следует следить за:
- Правильными реквизитами
Допущение ошибки при заполнении платежных квитанций может привести к тому, что деньги не зачислятся на баланс и возникнет искусственный долг, на урегулирование которого придется потратить время.
- Стабильности в оплате за газ
Если потребитель пропустит оплату до 25 числа текущего месяца, то со следующего периода уже получит счет с задолженностью.
Изменение реквизитов для оплаты в Нафтогазе
В компании рассказали об изменении реквизитов для осуществления оплаты за природный газ. Там отметили, что обновленные данные будут указаны в платежках.
Также они были изменены в автоматическом режиме для всех банков, которые являются партнерами компании, поэтому добавлять новую информацию клиентам не нужно.
"Обновленные реквизиты ГК "Нафтогаз Украины" будут указаны в платежках. В банках-партнерах платежные реквизиты изменятся автоматически", — добавили в компании.
