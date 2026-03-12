В Нафтогазе уточнили, от чего зависят корректные суммы в платежках

Люди с бумагами, квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты "Нафтогаза Украины" обязаны вовремя передавать показатели с устройств учета объема потребления голубого топлива. Соблюдение такого требования является залогом для потребителей в получении корректных сумм в коммунальных квитанциях.

Как получать корректные суммы в платежках клиентам Нафтогаза

По данным компании, потребители обязаны самостоятельно передавать показания счетчиков голубого топлива. Это прописано в Кодексе газораспределительных систем, утвержденном постановлением №2494 Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ).

Все бытовые потребители, которые по условиям договора рассчитываются по счетчикам газа, обязаны ежемесячно фиксировать фактические цифры прибора учета и передавать их нужно каждый раз до определенного числа.

В компании отмечают, что для отображения корректных данных в коммунальных счетах за газ необходимо предоставлять фактические показатели в период с 28 по 5 число ежемесячно.

Игнорирование соответствующего требования может привести к тому, то поставщик начислит объем по средней норме потребления газа, как это предусмотрено правилами.

Вовремя передавать показатели с устройств учета объема потребления природного газа можно с помощью таких вариантов:

в личном кабинете;

в приложении "Куб";

через SMS на номер 4647;

на официальном сайте.

Что еще влияет на правильность информации в платежке

Также в Нафтогазе отметили, что избежать появления неправильных данных и возможных долгов можно в случае недопуска других ошибок. Для этого следует следить за:

Правильными реквизитами

Допущение ошибки при заполнении платежных квитанций может привести к тому, что деньги не зачислятся на баланс и возникнет искусственный долг, на урегулирование которого придется потратить время.

Стабильности в оплате за газ

Если потребитель пропустит оплату до 25 числа текущего месяца, то со следующего периода уже получит счет с задолженностью.

Изменение реквизитов для оплаты в Нафтогазе

В компании рассказали об изменении реквизитов для осуществления оплаты за природный газ. Там отметили, что обновленные данные будут указаны в платежках.

Также они были изменены в автоматическом режиме для всех банков, которые являются партнерами компании, поэтому добавлять новую информацию клиентам не нужно.

"Обновленные реквизиты ГК "Нафтогаз Украины" будут указаны в платежках. В банках-партнерах платежные реквизиты изменятся автоматически", — добавили в компании.

