Україна
Как получать правильные суммы в платежках — объяснение Нафтогаза

Как получать правильные суммы в платежках — объяснение Нафтогаза

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 08:50
В Нафтогазе уточнили, от чего зависят корректные суммы в платежках
Люди с бумагами, квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты "Нафтогаза Украины" обязаны вовремя передавать показатели с устройств учета объема потребления голубого топлива. Соблюдение такого требования является залогом для потребителей в получении корректных сумм в коммунальных квитанциях.

Об этом информирует издание Новини.LIVE со ссылкой на материалы пресс-центра "Нафтогаза".

Читайте также:

Как получать корректные суммы в платежках клиентам Нафтогаза

По данным компании, потребители обязаны самостоятельно передавать показания счетчиков голубого топлива. Это прописано в Кодексе газораспределительных систем, утвержденном постановлением №2494 Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ).

Все бытовые потребители, которые по условиям договора рассчитываются по счетчикам газа, обязаны ежемесячно фиксировать фактические цифры прибора учета и передавать их нужно каждый раз до определенного числа.

В компании отмечают, что для отображения корректных данных в коммунальных счетах за газ необходимо предоставлять фактические показатели в период с 28 по 5 число ежемесячно.

Игнорирование соответствующего требования может привести к тому, то поставщик начислит объем по средней норме потребления газа, как это предусмотрено правилами.

Вовремя передавать показатели с устройств учета объема потребления природного газа можно с помощью таких вариантов:

  • в личном кабинете;
  • в приложении "Куб";
  • через SMS на номер 4647;
  • на официальном сайте.

Что еще влияет на правильность информации в платежке

Также в Нафтогазе отметили, что избежать появления неправильных данных и возможных долгов можно в случае недопуска других ошибок. Для этого следует следить за:

  • Правильными реквизитами

Допущение ошибки при заполнении платежных квитанций может привести к тому, что деньги не зачислятся на баланс и возникнет искусственный долг, на урегулирование которого придется потратить время.

  • Стабильности в оплате за газ

Если потребитель пропустит оплату до 25 числа текущего месяца, то со следующего периода уже получит счет с задолженностью.

Изменение реквизитов для оплаты в Нафтогазе

В компании рассказали об изменении реквизитов для осуществления оплаты за природный газ. Там отметили, что обновленные данные будут указаны в платежках.

Также они были изменены в автоматическом режиме для всех банков, которые являются партнерами компании, поэтому добавлять новую информацию клиентам не нужно.

"Обновленные реквизиты ГК "Нафтогаз Украины" будут указаны в платежках. В банках-партнерах платежные реквизиты изменятся автоматически", — добавили в компании.

Ранее мы писали, что факт непроживания в доме не снимает обязанности оплаты за распределение газа, ведь сети вокруг домов функционируют в дальнейшем. Однако иногда распространяются слухи, что платить не нужно.

Еще сообщалось, что украинцам рекомендуют после оплаты коммунальных услуг не выбрасывать квитанции. Известно, сколько лет надо хранить платежки.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ деньги газ
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
