Україна
Расчет за газ — Нафтогаз рассказал клиентам об изменениях

Расчет за газ — Нафтогаз рассказал клиентам об изменениях

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 08:50
Расчет за голубое топливо — какие для клиентов Нафтогаза произошли изменения
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рассказала об изменениях в передачи данных со счетчика для дальнейшего расчета за природный газ. Для клиентов больше недоступен один из вариантов предоставления информации с приборов учета.

Об этом сообщил пресс-центр Нафтогаза в соцсети Facebook, информируют Новини.LIVE.

Изменения в вопросе передачи данных со счетчика газа

Как отмечается в одном из сообщений, клиентка Нафтогаза обратилась к компании с просьбой объяснить, куда исчезла возможность передавать показатели через чат-бот GASUA.

Она отметила, что такой вариант был самым удобным, особенно, когда необходимо было оперировать несколькими счетами, однако с появлением мобильного приложения "Куб" (Cube) такой способ исчез.

"Пожалуйста, верните чат в вайбер. Так было удобно было передавать показания нескольких счетов (родителей, стариков)", — говорится в обращении.

Что говорят в Нафтогазе

Представитель газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" отметил, что для клиентов произошли изменения в вопросе способов передачи данных для дальнейшего расчета за газ.

Сейчас клиенты не могут пользоваться чат-ботами GASUA, однако передать информацию стало удобнее через новое приложение "Куб".

"Понимаем ваше желание передать показания тем способом, к которому привыкли. Передача показаний в чат-боте GASUA больше недоступна. Обращаем внимание, что передать показания счетчика вы можете в приложении — Куб. Там это можно сделать буквально за несколько кликов", — говорится в сообщении.

В целом клиенты филиала ООО "Газсети" могут передавать показатели одним из способов:

  1. С помощью приложения "Куб", нажав опцию "Передать показания" в блоке "Главная";
  2. На сайте оператора ГРМ, через личный кабинет;
  3. Позвонив в контакт-центр по телефону: 0 800 303 104.

Нюансы взаимодействия с приложением "Куб"

По данным газоснабжающей компании, новое мобильное приложение "Куб" имеет определенные финансовые особенности. В частности, для клиентов при оплате предусмотрена комиссия. Платежной системой применяется на уровне 1% от суммы.

Клиенты, которые не хотят платить лишнее, могут в дальнейшем пользоваться другими доступными способами оплаты без взимания комиссии:

  • "Ощад24/7";
  • приложение/сайт банка ПУМБ;
  • через Монобанк;
  • через приложение/сайт финучреждения Райффайзен.

Ранее мы писали, почему некоторые украинцы могут получить "двойные" платежки в марте. Ожидается, что списанные коммунальные счета за январь могут включить в февральские платежки.

Еще мы рассказывали, что весной 2026 года некоторым украинским потребителям поступит дополнительная квитанция за техобслуживание газовых сетей домов. Известно, какие суммы будут указаны в третьей платежке.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
