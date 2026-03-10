Отказ от уплаты за распределение газа — в Газсети назвали два случая

Коммунальные квитанции и газ. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине потребители обязаны рассчитываться за доставку природного газа, даже если не проживают в собственных домах. В ООО "Газораспределительные сети Украины" назвали только два случая, когда допускается отмена платы за доставку голубого топлива.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского филиала "Газсети", передают Новини.LIVE.

Обязанность регулярного расчета за распределение газа

Как отметили в Газсети, факт непроживания в доме не отменяет обязанность оплаты за доставку природного газа, поскольку газовые сети вокруг домов должны функционировать в дальнейшем, а потому необходима оплата за распределение.

"Иногда распространяются слухи, что платить за доставку газа не нужно, если дома никто не проживает. На самом деле это не соответствует действительности. Даже если вы временно выехали из своего дома, газовые сети вокруг него продолжают работать — и оплата за распределение сохраняется", — говорится в сообщении.

Специалисты компании постоянно обслуживают трубы, поддерживают их в безопасном состоянии, чтобы в момент возвращения в дома граждане могли сразу пользоваться голубым топливом без ожиданий и дополнительных заявлений.

Учитывая это, несмотря на временное отсутствие людей в домах и факт прекращения потребления газа, плата будет начисляться за минимально заказанный объем, покрывающий обслуживание, ведь дом остается все время подключенным к сети.

Два случая, когда можно не платить за доставку

В Газсети объяснили, что суммы к оплате за распределение газа могут не начислять только в двух случаях:

В случае повреждения жилья вследствие обстрелов или аварий и прекращения газоснабжения в связи с опасным состоянием сетей (начисления останавливают с месяца, следующего после официальной фиксации повреждения); В случае расторжения договора распределения газа и механического отсоединения жилья от газораспределительной сети.

В компании отметили, что благодаря своевременной оплате газ предоставляется стабильно.

Уточнить вопросы по этому поводу можно, обратившись в центры обслуживания или позвонив в контакт-центр: 0 800 303 104.

Как изменились тарифы на доставку газа в 2026 году

По данным компании, в этом году действует новая стоимость доставки голубого топлива для небытовых потребителей.

Согласно постановлению № 2163 Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), тарифы на услуги распределения природного газа утверждены на таком уровне:

с 1 января до 31 марта (включительно) тариф составляет 1,69 грн за 1 м3 в месяц (без НДС);

с 1 апреля тариф равен 1,99 грн за 1 м3 в месяц (без НДС).

