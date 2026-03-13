Відео
Україна
Відео

Обслуговування Газмережі — які документи треба орендарям житла

Обслуговування Газмережі — які документи треба орендарям житла

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 08:50
У Газмережі звернулися до орендарів житла — які вимагають документи
Газовик та платіжки. Фото: Газмережі, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У ТОВ "Газорозподільні мережі України" розповіли, хто відповідає за технічний стан газових приладів у ситуаціях з орендою житла. Також громадянам рекомендували перед заселенням вимагати два важливі документи для користування газом та повідомляти про будь-які ознаки несправності.

Про це повідомив пресцентр Черкаської філії "Газмережі", передають Новини.LIVE

Читайте також:

Обов'язок орендарів житла перед Газмережі 

Як зазначили у компанії, громадяни, які здають житло, несуть відповідальність перед Газмережі за справність обладнання та мереж у помешканні. У компанії назвали обґрунтованою потребу заради безпеки себе та всіх інших жителів будинку орендарям перед заселенням вимагати певні документи. 

Справність газових приладів необхідно тримати під контролем. Якщо квартира чи будинок давно не перевірялись на витоки газу, фахівці зобов'язані здійснити відповідну перевірку. У компанії пояснили, на які моменти слід звернути увагу.

"Живете у зйомній квартирі або тимчасово переїхали в нову оселю з небезпечних територій? Обов’язково переконайтесь, що газові прилади під контролем. Пояснюємо, на які нюанси слід звертати увагу", — йдеться у повідомленні філії "Газмережі".

Хто відповідає за технічний стан та які документи необхідні

Як наголосили у компанії, власник житла зобов'язаний стежити за справністю обладнання та мереж у помешканні, тоді як орендар повинен дотримуватися правил користування газом і повідомляти фахівцям про будь-які ознаки несправності.

Перед заселенням у житло громадяни мають попросити такі документи:

  1. Акт останнього технічного обслуговування газового обладнання у квартирі чи будинку;
  2. Інформацію про перевірку димоходів і вентиляційних каналів.

Йдеться про обґрунтовану потребу заради безпеки. Якщо виявиться, що оселя давно не перевірялась на витоки газу, необхідно повідомити газовикам.  

Громадяни можуть дізнатися адресу найближчого центру обслуговування за телефоном: 0 800 303 104.

Техобслуговування мереж у березні

За інформацією компанії, у березні додаткові рахунки за техобслуговування мають надійти жителям багатоквартирних будинків, де працівники газової сфери завершили роботи.

Суми до сплати, вказані у квитанції, будуть загальною вартістю за проведені у будівлі роботи, розділеною на число жителів у ньому, за винятком тих, хто не є споживачем природного газу.

При цьому може бути так, що в одному будинку будуть однакові суми у платіжках, а, наприклад, у сусідньому, зовсім інші цифри. На це впливає низка факторів.

Загалом такі перевірки здійснюються раз на три чи п’ять років, тому третя платіжка надходитиме саме в такі часові проміжки.

Раніше ми писали, як отримувати коректні суми в платіжках клієнтам Нафтогазу. За даними компанії, споживачі зобов’язані надавати фактичні показники у період з 28 по 5 число щомісяця для уникнення проблем.  

Також повідомляли, що факт непроживання в оселі не знімає з громадян обов'язку сплати за доставку газу, оскільки мережі біля будинків продовжують функціонувати. Проте іноді поширюються інформація, що платити нібито не потрібно.  

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
