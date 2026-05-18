Главная Финансы Нафтогаз призвал клиентов предоставить важные документы: список

Нафтогаз призвал клиентов предоставить важные документы: список

Дата публикации 18 мая 2026 08:50
Обслуживание в Нафтогазе: от клиентов требуют важные документы
Женщина за компьютером, газ. Фото: Нафтогаз. Коллаж: Новини.LIVE

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" призвала клиентов предоставить документы и некоторую персональную информацию для качественного обслуживания и корректных начислений за потребленное голубое топливо. Украинцам дали инструкцию, как это сделать дистанционно и как самостоятельно осуществить проверку.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на информацию компании.

Кому из клиентов Нафтогаза и зачем необходимо подать документы

Как отмечают в газоснабжающей компании, Нафтогаз может гарантировать бесперебойность предоставления услуг исключительно, если будет иметь актуальные данные своих клиентов.

Однако в случае переезда, потери или изменения номера телефона, а также других данных — это может привести к проблемам с доступом к информации и получением услуг. В частности, обновить информацию нужно также, если:

  1. Произошли изменения в паспортных данных;
  2. Человек приобрел или унаследовал жилье;
  3. Изменился электронный адрес.

"Понимаем, ваша жизнь не стоит на месте. Случаются и переезды, и обновление почты или номера телефона. Чтобы вы и в дальнейшем без проблем пользовались газовыми онлайн-сервисами, сообщите нам об этих изменениях", — говорится в сообщении.

Список документов и как подать их Нафтогазу

Клиенты газоснабжающей компании должны подготовить специальный пакет документов для того, чтобы обновить данные. А именно необходимо сделать скан или качественные фотографии:

  • паспорта гражданина;
  • справки о прописке;
  • подготовить копию документа об изменении фамилии;
  • последний счет за газ.

После этого нужно заполнить заявление на портале газоснабжающей компании.

Далее клиенты должны все собранные документы отправить в адрес Нафтогаза любым удобным способом. А именно:

  • онлайн: в разделе "Актуализация данных";
  • на электронную почту: client@gas.ua;
  • письмом: г. Кропивницкий, индекс 25001, ул. Соборная, 1А, получатель ООО "ГК "Нафтогаз Украины";
  • передать лично в центр обслуживания или банк (ПУМБ, Укргазбанк, Ощадбанк).

Позже вся информация в системе должна обновиться. Проверить это можно будет в мобильном приложении "Куб" или личном кабинете на портале газоснабжающей компании.

Как сообщали Новини.LIVE, с украинцев взимают плату за доставку газа, даже если люди прокладывали газопроводы за собственные средства. В компании "Газораспределительные сети Украины" подробно объяснили, почему все равно нужно рассчитываться ежемесячно за соответствующую услугу.

Также Новини.LIVE писали, что в Пенсионном фонде назвали причины, почему могут уменьшить или отменить субсидию на летний сезон. Речь идет о необходимости соблюдения правил для сохранения в 2026 году права на помощь на оплату коммунальных услуг. Также объяснили, как влияет доход семьи на размер субсидии.

коммунальные услуги Нафтогаз газ
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
