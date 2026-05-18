Обслуживание в Нафтогазе: от клиентов требуют важные документы

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" призвала клиентов предоставить документы и некоторую персональную информацию для качественного обслуживания и корректных начислений за потребленное голубое топливо. Украинцам дали инструкцию, как это сделать дистанционно и как самостоятельно осуществить проверку.

Кому из клиентов Нафтогаза и зачем необходимо подать документы

Как отмечают в газоснабжающей компании, Нафтогаз может гарантировать бесперебойность предоставления услуг исключительно, если будет иметь актуальные данные своих клиентов.

Однако в случае переезда, потери или изменения номера телефона, а также других данных — это может привести к проблемам с доступом к информации и получением услуг. В частности, обновить информацию нужно также, если:

Произошли изменения в паспортных данных; Человек приобрел или унаследовал жилье; Изменился электронный адрес.

"Понимаем, ваша жизнь не стоит на месте. Случаются и переезды, и обновление почты или номера телефона. Чтобы вы и в дальнейшем без проблем пользовались газовыми онлайн-сервисами, сообщите нам об этих изменениях", — говорится в сообщении.

Список документов и как подать их Нафтогазу

Клиенты газоснабжающей компании должны подготовить специальный пакет документов для того, чтобы обновить данные. А именно необходимо сделать скан или качественные фотографии:

паспорта гражданина;

справки о прописке;

подготовить копию документа об изменении фамилии;

последний счет за газ.

После этого нужно заполнить заявление на портале газоснабжающей компании.

Далее клиенты должны все собранные документы отправить в адрес Нафтогаза любым удобным способом. А именно:

онлайн: в разделе "Актуализация данных";

на электронную почту: client@gas.ua;

письмом: г. Кропивницкий, индекс 25001, ул. Соборная, 1А, получатель ООО "ГК "Нафтогаз Украины";

передать лично в центр обслуживания или банк (ПУМБ, Укргазбанк, Ощадбанк).

Позже вся информация в системе должна обновиться. Проверить это можно будет в мобильном приложении "Куб" или личном кабинете на портале газоснабжающей компании.

