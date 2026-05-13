Услуга за доставку газа: почему украинцам нужно платить и куда идут деньги

В ООО "Газораспределительные сети Украины", входящей в Группу Нафтогаз, объяснили, нужно ли рассчитываться ежемесячно за услугу по доставке природного газа, если для некоторых финансирование прокладки газопроводов легло на собственные плечи. Также там уточнили, куда именно идут средства, полученные за соответствующую "вторую платежку".

Почему с украинцев взимают плату за доставку газа

По информации филиала, иногда на ресурсах компании клиенты обращаются с вопросом объяснить, зачем платить отдельно за доставку, если некоторые самостоятельно оплачивали прокладку газопровода к собственным домохозяйствам.

Как отмечают в компании, природный газ доставляется в дома потребителей из магистрального газопровода, где на газораспределительных станциях газ идет на распределительные, а дальше на газорегуляторные пункты. После этого давление голубого топлива снижается до самого низкого уровня для безопасного использования в быту. Далее газ идет по газопроводам и попадает в дома потребителей.

Именно распределительные сети филиала "Газсети" в круглосуточном режиме доставляют природный газ. Учитывая это, до того, как попасть к каждому конкретному домохозяйству из общего газопровода, ресурс преодолевает от 20 до 100 километров. Поэтому часть газопровода, которую проложили люди самостоятельно на улице к домам, является очень незначительными отрезками общей сетки газораспределительных сетей.

Операторам газораспределительной системы нужно обеспечивать работу газовых сетей, мониторить эксплуатацию оборудования, поддерживать круглосуточно функционирование аварийных служб.

Специалисты отдельных филиалов "Газсети" обслуживают по несколько тысяч километров газовых сетей и населенных пунктов, что позволяет обеспечивать нужный объем газа в домах 24/7, объяснил филиал.

Куда направляют деньги от оплаты за распределение газа

В компании объясняют, что даже тогда, когда потребители не используют топливо, газораспределительная система требует поддержания в надлежащем функциональном состоянии.

Сумму платы определяют для всех в индивидуальном порядке, исходя из объема годовой заказанной мощности объекта клиента, что определяют на основе использования газа за предыдущий год (с 1 октября по 30 сентября).

Деньги со "вторых платежек" позволяют:

Осуществлять круглосуточную работу аварийно-диспетчерских служб "104"; Проводить ремонты, модернизацию сетей, покупать необходимые комплектующие для работы аварийно-диспетчерских служб; Делать постоянную диагностику газораспределительной системы, что позволяет выявить повреждения, утечки газа и заблаговременно ликвидировать; Осуществлять техосмотр и обследование, оценку технического состояния объектов систем газоснабжения, определять возможность для дальнейшей эксплуатации газопроводов, осуществлять меры предосторожности для безаварийной эксплуатации объектов, а также мониторить пожарную и техногенную безопасность и охранять окружающую среду на объектах. Газ не идет по трубе самостоятельно, а передвигается благодаря постепенному снижению давления, что обеспечивает газорегулирующее оборудование: в основном газорегуляторные пункты (желтые шкафы). Функционирование этого оборудования обеспечивают специалисты, которым нужна оплата труда.

