Главная Финансы Тарифы на коммуналку выросли: что подорожало больше всего весной

Тарифы на коммуналку выросли: что подорожало больше всего весной

Дата публикации 19 мая 2026 08:50
Тарифы на коммунальные услуги в Украине выросли: что подорожало больше всего весной
Женщина с квитанциями, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине в апреле 2026 года ускорилась динамика роста цен, в частности подорожали некоторые жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Всего за год тарифы выросли на около 2%, больше всего подорожала уборка мусора.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики, передают Новини.LIVE.

Какие тарифы на коммуналку выросли больше всего

Согласно данным Госстата, в апреле годовой уровень инфляции составил 8,6% против 7,9% в марте. В частности, тарифы с апреля прошлого года и по апрель этого года повысились на 1,9%. Особенно заметно выросли цены на:

  • вывоз бытовых отходов — на 6,7%;
  • управление многоквартирным домом — на 5%;
  • услугу по содержанию и ремонту жилья — на 4,9%.

Тарифы за последний месяц (с марта по апрель) выросли на 0,2%. В частности, цены повысились на:

  • содержание и ремонт жилья —  на 1,2%;
  • вывоз мусора — на 2,3%;
  • управление многоквартирными домами — на 0,8%.

В то же время, за эти периоды цены на основные жилищно-коммунальные услуги остались на прежнем уровне. Речь идет о тарифах на:

Читайте также:
  • электроэнергию;
  • природный газ;
  • водоснабжение;
  • канализацию.
Тарифы на услуги ЖКХ. Источник: Госстат

Изменятся ли цены на газ, электричество и воду

Относительно вопроса повышения цен в ближайшем будущем, то стоимость электричества не изменится до 1 октября 2026 года. Кабинет министров решил не отменять действующий тариф. То есть, 1 кВт будет стоить в дальнейшем 4,32 грн. В то же время для украинцев, которые отапливают жилье с помощью электроэнергии, будут действовать льготы (с 1 октября по 30 апреля в 2,64 грн за кВт-ч за потребление до 2 000 кВт-ч, сверх этого объема — 4,32 грн за кВт-ч).

Также останутся неизменными цены для большинства потребителей газа (98% домохозяйств). Нафтогаз продлил действие годового тарифа "Фиксированный" до 30 апреля 2027 года в сумме 7,96 грн за куб. м. Что касается тарифов на газ от других поставщиков, то цены варьируются в пределах от 8,46 до 29,20 грн за куб. м.

В то же время, суммы в платежках за воду могут вырасти. Согласно закону №4777-ІХ, органам местного самоуправления дали право самостоятельно утверждать стоимость услуги водоснабжения для водоканалов, если обслуживают более 100 000 человек. Ранее такие полномочия имели власти только небольших городков, а вопрос цен в крупных городах регулировала НКРЭКУ.

Как сообщали Новини.LIVE, Нафтогаз призвал клиентов предоставить документы и некоторые данные для дальнейшего обслуживания и корректных сумм в платежках за потребленное голубое топливо. В компании дали инструкцию, как это сделать онлайн и как самостоятельно проверить актуальную информацию.

Также Новини.LIVE писали, за что операторы ГРМ могут штрафовать украинцев в этом году. Клиенты должны соблюдать правила, ведь из-за нарушений придется платить лишние деньги. Среди основных причин, в частности, вмешательство в работу газовых устройств или трубопроводы.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
