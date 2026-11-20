Оператор дрона. Фото: Минобороны

В 2026 году украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) остро нуждается в квалифицированных работниках, и речь идет не только об инженерах-конструкторах дронов. Компании ищут специалистов для работы на производственных линиях, специалистов по снабжению и логистике, сборщиков беспилотных систем. При этом устроиться на работу можно даже без предыдущего опыта — обещают обучение с заработной платой во время испытательного срока до 40 000 грн.

Об этом говорится в исследовании аналитиков кадрового портала "Robota.ua", сообщают Новини.LIVE.

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Кадровый спрос на работников без опыта в "оборонке" в 2026 году

Анализ 635 вакансий оборонных предприятий показал реальную картину ситуации в этой сфере: на каких специалистов наблюдается спрос, какие условия, гарантии и уровень зарплат предлагают новичкам и опытным работникам.

Ключевые особенности анализа вакансий в оборонном секторе Украины:

Средняя заработная плата составляет 47 000 — 60 000 грн;

Доля вакансий с доходом от 100 000 грн равна 14%;

На производство дронов (БПЛА, FPV или UAV) приходится 40% вакансий;

Наибольший спрос на специалистов за пределами Киева — 48% в Ивано-Франковске, Тернополе, Львове, Мукачево, Черновцах и Ужгороде.

При этом некоторые компании полностью открыты для соискателей без технического образования или соответствующего опыта работы на оборонном производстве. Таким кандидатам предлагают обучение с нуля и заработную плату в испытательный срок, превышающую среднюю по стране.

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В частности, ищут таких сотрудников со стартовой зарплатой:

35 000 грн — сборщиков FPV-дронов в компанию по производству и сборке FPV-дронов Nebo FPV (Киев) без опыта, с гарантированным обучением и пятидневной рабочей неделей.

от 25 000 до 40 000 грн — сборщиков изделий в компанию в сфере военных и правоохранительных технологий "УМО Украина" (Киев), с седьмого месяца работы можно выйти на максимальную зарплату, с обучением под руководством наставника;

от 40 000 до 45 000 грн — специалистов по пайке FPV-дронов в компанию, специализирующуюся на разработке и производстве боевых дронов "Дикие Шершни" (Киев). На старте обещают 40 000 грн, далее — 45 000 грн, помимо премий, оплаты рабочих суббот и обучения;

от 35 000 до 42 500 грн — сборщикам дронов в miltech-компанию во Львове без опыта.

Зарплаты и должности для опытных специалистов военных технологий

В то же время наличие опыта работы на заводах, в автосервисах, машиностроении или ремонте техники может стать существенным преимуществом для получения работы в оборонной отрасли, ведь часть навыков, приобретенных в гражданских профессиях, может пригодиться в miltech.

В частности, опытным специалистам, умело работающим с электроникой, производственным оборудованием, чертежами и различными материалами, оборонные предприятия предлагают значительно более высокую заработную плату:

от 52 000 до 93 000 грн (вместе с премиями) — для операторов станков с числовым программным управлением в Ивано-Франковске, где требуется контроль за настройкой и работой оборудования по изготовлению деталей;

от 42 000 до 60 000 грн — для монтажников радиоэлектронной аппаратуры в компании Fortyve с дополнительной оплатой за сверхурочную работу;

от 45 000 до 65 000 грн — для формовщиков композитных материалов в компании Fortyve, которые используются, в частности, в производстве дронов. Стартовая ставка составляет 45 000 грн, предусмотрены дополнительные рабочие часы.

Наиболее ценные работники в оборонном производстве

Как показывает исследование, опытные технические специалисты могут рассчитывать на значительно лучшие условия труда. В частности, предложения по зарплате среди 93 инженерных вакансий в 33 из них достигают около 100 000 грн. В списке:

от 92 000 до 165 500 грн — для инженеров по наладке и испытанию БПЛА в Ивано-Франковске;

от 70 000 до 150 000 грн — для специалистов по работе с электронными компонентами и оборудованием (Middle Hardware Engineer в Vyriy Industries);

от 130 000 до 170 000 грн — для инженеров-разработчиков корпусов и конструкций дронов;

от 180 000 грн — для разработчиков беспилотных систем (UAV Engineer) в Vyriy Industries.

Те, кто учится или недавно окончил технический университет, могут получать от 52 000 до 100 500 грн. В частности, на должность инженера-технолога в Киеве приглашают студентов последних курсов и выпускников.

Какие еще сотрудники нужны компаниям оборонной сферы

Также на оборонных предприятиях открыты вакансии не только для работы в производственных цехах и инженерных отделах. В частности, приглашают на работу специалистов в сфере финансов, управления персоналом, администрирования и логистики.

Оплата труда по таким вакансиям составляет:

около 60 000 грн — для рекрутеров;

от 47 500 до 50 000 грн — для бухгалтеров;

от 39 000 до 42 000 грн — для кладовщиков;

от 36 500 до 38 000 грн — для грузчиков.

Более высокие зарплаты обещают следующим специалистам:

руководителям складской логистики в Vyriy Industries во Львове — 100 000 грн (80 000 грн — ставка);

менеджерам по закупкам в Blackbird — 36 000–90 000 грн;

Руководителям службы безопасности — 450 000 грн;

Финансовым директорам — 400 000 грн;

HR-директорам — 315 000 грн;

Операционным директорам — 225 000–315 000 грн;

Инженеру по аппаратному обеспечению RF (R&D) — 150 000–300 000 грн;

Инженерам-конструкторам по оптике — 135 000–247 000 грн.

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