Пакет школьника в Дії можно оформить до 15 ноября — что нужно сделать родителям

Программа "Пакет школьника" — это государственная инициатива, которая помогает родителям первоклассников подготовить детей к школе. Единовременная выплата в 5 000 гривен позволяет приобрести необходимые вещи: от тетрадей до школьной формы.

На сайте "Дії" сообщается, что по состоянию на 27 августа 2025 года, уже 97 638 родителей подали заявки, из которых 94 142 — через приложение "Дія".

Кто может получить Пакет школьника

Право на помощь имеют родители детей, зачисленных в первый класс украинских школ. Если ребенок учится онлайн за рубежом или на временно оккупированных территориях, выплату можно получить только после возвращения в Украину.

После подтверждения от учебного заведения данные ребенка отображаются в системе, и тогда можно подавать заявление. Если информация появилась не сразу, стоит уточнить ее в школе — иногда база АИКОМ обновляется несколько дней.

Также выплата не зависит от формата обучения (очно или дистанционно), но дети, которые не начали обучение или оставлены на повторный год, права на помощь не имеют.

Как подать заявление в Дії

Чтобы оформить "Пакет школьника", нужно иметь обновленное приложение "Дія". Далее следуйте пошаговой инструкции:

войдите в приложение;

найдите раздел "Помощь от государства";

выберите услугу "Пакет школьника";

выберите ребенка, для которого оформляете помощь;

заверьте заявление Дія.Подписью и отправьте.

Для зачисления средств нужна "Дія.Карта", которую можно открыть в банке-партнере или непосредственно в приложении. После подтверждения заявления деньги перечислят именно на этот счет.

Сроки оформления Пакета школьника

Заявления можно подать до 15 ноября. Именно до этой даты родители должны успеть пройти все шаги в "Дії", чтобы гарантированно получить средства.

После одобрения выплата поступает на счет в течение нескольких дней. Использовать деньги можно в течение 180 дней после зачисления.

На что можно потратить выплату

Средства из "Пакета школьника" имеют целевое назначение. Вы можете купить:

канцтовары (тетради, ручки, рюкзаки);

детскую одежду (школьная форма, спортивный костюм);

обувь для школы.

Деньги нельзя снять наличными или потратить на другие нужды, например, алкоголь или бытовые товары. Контроль осуществляется через специальный счет, который привязан к "Дія.Карте".

Если возникли трудности с оформлением

Бывает, что данные ребенка не отображаются в "Дії". В таком случае стоит обратиться в школу для проверки внесенной информации. После исправления она подтянется в приложение, и тогда можно будет завершить подачу заявления.

Как сообщалось, новым решением правительства утверждены временные рамки для учебного года 2025/2026, который продлится с 1 сентября 2025 года до 30 июня 2026 года во всех учреждениях общего среднего образования Украины.

Также мы рассказывали, что количество учеников в Украине резко сократилось, достигнув самого низкого показателя за последние три десятилетия. На начало учебного 2024-2025 года было зарегистрировано 3,74 миллиона школьников, и ожидается, что эта негативная тенденция будет сохраняться и в дальнейшем.