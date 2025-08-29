Выплаты на детей, над которыми установлена опека — сколько начисляют и как оформить

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине предусмотрена государственная система социальных гарантий для детей, оставшихся без родительской опеки. Одной из форм такой поддержки является денежная помощь.

Новости.LIVE рассказывают, какие выплаты предусмотрены на детей, над которыми установлена опека, в 2025 году.

Кому назначается денежная помощь

Выплата предоставляется опекунам или попечителям на детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. Как пояснили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины, денежная помощь назначается с месяца обращения, сроком на 12 месяцев (с возможностью продления).

Эту выплату начисляют опекуну, но средства являются собственностью ребенка — деньги можно как откладывать на счет ребенка, пока он сможет сам ими распоряжаться, так и использовать на его нужды.

Сколько выплачивают в 2025 году

Размер денежной помощи зависит от возраста и статуса ребенка:

на детей до 6 лет — 6 407,5 грн (2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста);

на детей до 6 лет с инвалидностью — 8 970,5 грн (3,5 прожиточных минимума для детей этого возраста);

на детей от 6 до 18 лет — 7 990 грн (2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста);

ребенок с инвалидностью от 6 до 18 лет — 11 186 грн (3,5 прожиточных минимума для детей этого возраста).

Как оформить выплаты

Для получения денежной помощи необходимо подготовить пакет документов:

копию решения органа опеки и попечительства или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком;

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку о регистрации места жительства опекуна (попечителя) и ребенка;

справки о месячных размерах пенсии, алиментов, стипендии, государственной помощи, которую получает на ребенка опекун или попечитель;

медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

С этими документами и соответствующим заявлением надо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства или в Центр предоставления административных услуг, или к уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового городского совета соответствующей территориальной общины.

