Выплаты в 5 тыс. грн по программе Пакунок школяра — что делать, чтобы начислили помощь

В Украине уже стартовала программа Пакунок школяра, по которой родители, дети которых в сентябре 2025 года пойдут в школу в первый класс, получат от государства пять тысяч гривен единовременного пособия. Однако не все граждане, имеющие право на получение этой финансовой помощи знают об алгоритме для начисления денег.

Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Что нужно сделать, чтобы получить Пакунок школяра

Выплата осуществляется по следующему алгоритму:

один из родителей/законный представитель ребенка подает заявление о зачислении в первый класс;

учебное заведение передает полученные данные в Министерство образования и науки Украины;

Министерство формирует и подает в ПФУ список учеников-первоклассников и получателей выплат;

Пенсионный фонд создает и отдает Министерству цифровой трансформации сведения о получателях;

ведомство, в свою очередь, знакомится с предоставленными данными и направляет родителям через приложение Дія оповещение о возможности получить пять тысяч гривен на подготовку детей к школе;

получатель регистрирует заявление о предоставлении помощи в мобильном приложении Дія, этот документ получает ПФУ;

в итоге все эти данные получают уполномоченные банки, которые формируют список получателей средств и проводят начисления на специальные счета родителей.

Как подать заявление на выплаты родителям, которые не установили Дію

В таком случае заявление на получение единовременной денежной помощи можно зарегистрировать в бумажной форме в территориальном органе ПФУ.

О чем еще интересно знать

Напомним, что заявление на денежную помощь по программе Пакет школьника могут отклонить. Например, известно, что по состоянию на 28 августа не утвержденными остались 1 655 заявлений от украинцев.

Так, 460 отказов получили семьи, которые находятся за рубежом. Еще 940 заявлений отклонили из-за того, что ребенка отчислили или перевели учиться в другое учебное заведение.

Ранее мы рассказывали, что украинцам планируют выплачивать до 16 тысяч гривен помощи. Эти деньги, как предполагается, будут получать молодые родители. Узнавайте также, как долго продлится регистрация на оформление Пакета школьника.