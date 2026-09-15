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Главная Финансы Новая помощь для ВПЛ: кому предоставляют гранты до 88 000 грн

Новая помощь для ВПЛ: кому предоставляют гранты до 88 000 грн

Ua ru
15 сентября 2026 11:00
Выплаты для переселенцев: кто и как может оформить грант до 88 000 грн
Человек передает деньги из рук в руки. Фото: Новини.LIVE.

До 18 сентября 2026 года в одной из западных областей работает иностранная гуманитарная организация "Человек в беде", которая реализует программу по предоставлению финансовых грантов для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В ее рамках есть возможность получить средства, которые можно направить на оплату получения образования, освоения новой профессии, переквалификации для получения дополнительных навыков, что повысит шансы на трудоустройство во время войны.

О том, кто и как может оформить грант, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Где и кому из ВПЛ обещают помощь на обучение

По информации организации, принять участие в проекте финансовой поддержки могут граждане, временно проживающие во Львовской области и нуждающиеся в средствах для оплаты обучения новой профессии или переквалификации.

Конкурс на предоставление микрогрантов в рамках проекта "От навыков к успеху" проводится при финансовой поддержке Чехии.

Выделение средств на обучение будет осуществляться на основе трехстороннего соглашения с участием ВПЛ, образовательного учреждения и гуманитарной организации в два этапа:

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  • 50% — будут выделены до начала учебного процесса;
  • 50% — после прохождения обучения и при наличии документов, подтверждающих прохождение образовательного курса.

Участники смогут самостоятельно выбрать необходимое учебное заведение, при этом допускается как дистанционный, так и очный формат обучения.

Однако граждане не смогут получить средства на:

  • курс иностранных языков;
  • базовую компьютерную грамотность;
  • эзотерические и псевдонаучные практики;
  • курс вождения, за исключением случаев, когда дополнительная категория/повышение квалификации необходимы для трудоустройства.

Суммы финансовых грантов и порядок подачи заявки

Согласно условиям программы, граждане смогут получить денежную помощь в разных размерах. Фактическая сумма гранта будет зависеть от стоимости обучения. Максимально обещают сумму до 88 000 грн.

Также возможно предоставление разовой финансовой помощи в размере до 13 000 грн на расходы, связанные с участием в обучении (на проезд, если необходимо выезжать за пределы населенного пункта).

ВПЛ, желающие принять участие в грантовой программе, должны заполнить онлайн-заявку. Регистрация продлится до 18 сентября 2026 года.

Решение о предоставлении гранта должно быть принято в течение двух месяцев с момента подачи заявки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 15 октября в 12 украинских областях открыта регистрация в программе "Создание средств к существованию и возможностей для оптимизированных рынков" (BLOOM) при финансовой поддержке британского правительства. В ее рамках граждане смогут получить денежную помощь на ведение бизнеса во время войны. Минимальная сумма, которую можно получить на собственное дело, составляет 1 000 долларов.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области можно получить денежную помощь, предназначенную для поддержки фермеров и сельских домохозяйств. Выплаты предоставляются тем, кто лишился доступа к полям из-за заминирования. Ожидается, что такая поддержка позволит организовать новый вид деятельности. Граждане смогут получить сумму до 3 000 долларов.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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