Выплаты людям с инвалидностью: кому могут начислить до 800 000 грн в сентябре

Помощь до 800 000 грн: кто получит из людей с инвалидностью
В сентябре 2026 года некоторые категории граждан с инвалидностью I–III группы смогут оформить денежную помощь в размере до 800 000 грн. Соответствующие выплаты назначаются и начисляются по новым правилам, благодаря чему на поддержку сможет рассчитывать большее количество граждан и они получат больше прав.
О том, кому может быть выплачено единовременное пособие, рассказывает издание Новини.LIVE.
Кто из граждан с инвалидностью получит разовую помощь
В 2026 году правительство усилило государственную поддержку людей с инвалидностью, предоставив больше прав на начисление денежного пособия в размере от 200 000 до 800 000 грн. Его начисляют:
- Работникам операторов критической инфраструктуры/филиалов/представительств;
- Лицам, пострадавшим при работе на объектах критической инфраструктуры, независимо от регистрации.
Вопрос финансовой помощи теперь регулируется поправками в законе "О единовременной денежной помощи за ущерб жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии РФ против Украины".
Изменения и суммы единовременных выплат в 2026 году
Согласно правилам, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит работникам, пострадавшим на объектах критической инфраструктуры, следующие суммы выплат:
- Для лиц с инвалидностью I группы — 800 000 грн;
- Для лиц с инвалидностью II группы — 500 000 грн;
- Для лиц с инвалидностью III группы — 200 000 грн.
Также фонд выделяет 1 млн грн родственникам погибшего (умершего), который работал на объекте критической инфраструктуры.
Новые правила предусматривают иной порядок начисления выплат, поскольку теперь не имеет значения, где гражданин работал или находился в трудовых отношениях с предприятием. Ранее те, кто находился в командировках, не имели права на пособие.
Также теперь выплачивается разница между ранее предоставленной и новой суммой, если была изменена группа инвалидности. В случае, если после повторного медицинского осмотра врачи установят более высокую группу инвалидности, предусмотрена доплата. До этого выплачивались фиксированные суммы даже в случае изменения группы.
Увеличился срок для обращения за назначением пособия. Раньше подавать заявки разрешалось в течение трех лет, а сейчас — в течение всего периода военного положения и еще трех лет после его окончания.
Введена единая форма заявления как для первичного обращения, так и для начисления доплаты.
Расширен круг претендентов на получение такой помощи: теперь она также предоставляется совершеннолетним трудоспособным детям погибших, получающим образование, в возрасте до 23 лет.
Как оформить денежную помощь
Для начисления Пенсионным фондом помощи необходимо:
- написать заявление в отделении ПФУ или подать его через электронный портал фонда;
- собрать документы, подтверждающие факт ранения/калечества/гибели на предприятии критической инфраструктуры:
- предоставить справку от медкомиссии о группе инвалидности.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре стартовала регистрация на получение грантов для уязвимых групп населения, проживающих в Одесском регионе. В приоритете — внутренне перемещенные лица. Программа призвана поддержать их в открытии и развитии собственного дела. Максимально граждане могут рассчитывать на гранты в размере до 78 000 грн.
Еще Новини.LIVE писали о финансовой помощи от организации UNHCR Ukraine. Она доступна для граждан, проживающих в Запорожье. Согласно программе, те, кто пострадал из-за войны, получат несколько видов выплат. Суммы будут зависеть от срока перемещения: 10 800 или 12 300 грн.