Выплаты людям с инвалидностью: кому могут начислить до 800 000 грн в сентябре

Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года некоторые категории граждан с инвалидностью I–III группы смогут оформить денежную помощь в размере до 800 000 грн. Соответствующие выплаты назначаются и начисляются по новым правилам, благодаря чему на поддержку сможет рассчитывать большее количество граждан и они получат больше прав.

О том, кому может быть выплачено единовременное пособие, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто из граждан с инвалидностью получит разовую помощь

В 2026 году правительство усилило государственную поддержку людей с инвалидностью, предоставив больше прав на начисление денежного пособия в размере от 200 000 до 800 000 грн. Его начисляют:

Работникам операторов критической инфраструктуры/филиалов/представительств;

Лицам, пострадавшим при работе на объектах критической инфраструктуры, независимо от регистрации.

Вопрос финансовой помощи теперь регулируется поправками в законе "О единовременной денежной помощи за ущерб жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии РФ против Украины".

Изменения и суммы единовременных выплат в 2026 году

Согласно правилам, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит работникам, пострадавшим на объектах критической инфраструктуры, следующие суммы выплат:

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Для лиц с инвалидностью I группы — 800 000 грн; Для лиц с инвалидностью II группы — 500 000 грн; Для лиц с инвалидностью III группы — 200 000 грн.

Также фонд выделяет 1 млн грн родственникам погибшего (умершего), который работал на объекте критической инфраструктуры.

Новые правила предусматривают иной порядок начисления выплат, поскольку теперь не имеет значения, где гражданин работал или находился в трудовых отношениях с предприятием. Ранее те, кто находился в командировках, не имели права на пособие.

Также теперь выплачивается разница между ранее предоставленной и новой суммой, если была изменена группа инвалидности. В случае, если после повторного медицинского осмотра врачи установят более высокую группу инвалидности, предусмотрена доплата. До этого выплачивались фиксированные суммы даже в случае изменения группы.

Увеличился срок для обращения за назначением пособия. Раньше подавать заявки разрешалось в течение трех лет, а сейчас — в течение всего периода военного положения и еще трех лет после его окончания.

Введена единая форма заявления как для первичного обращения, так и для начисления доплаты.

Расширен круг претендентов на получение такой помощи: теперь она также предоставляется совершеннолетним трудоспособным детям погибших, получающим образование, в возрасте до 23 лет.

Как оформить денежную помощь

Для начисления Пенсионным фондом помощи необходимо:

написать заявление в отделении ПФУ или подать его через электронный портал фонда;

собрать документы, подтверждающие факт ранения/калечества/гибели на предприятии критической инфраструктуры:

предоставить справку от медкомиссии о группе инвалидности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре стартовала регистрация на получение грантов для уязвимых групп населения, проживающих в Одесском регионе. В приоритете — внутренне перемещенные лица. Программа призвана поддержать их в открытии и развитии собственного дела. Максимально граждане могут рассчитывать на гранты в размере до 78 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали о финансовой помощи от организации UNHCR Ukraine. Она доступна для граждан, проживающих в Запорожье. Согласно программе, те, кто пострадал из-за войны, получат несколько видов выплат. Суммы будут зависеть от срока перемещения: 10 800 или 12 300 грн.