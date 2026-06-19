Выплаты в двух регионах: где украинцам доступна программа помощи от США

Женщина с ребенком, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Летом 2026 года в двух украинских регионах действует программа помощи гражданскому населению, пострадавшему от боевых действий, которая реализуется при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов. В ее рамках предусмотрено предоставление денежной помощи по двум направлениям.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сообщение организаторов в социальной сети Facebook.

В каких регионах доступна программа помощи от США

Как отмечается, новый проект поддержки под названием "Комплексные услуги по защите пострадавшего от боевых действий гражданского населения и повышению навыков устойчивости сотрудников, первыми приходящих на помощь" реализует общественная организация "Ассоциация демократического развития" совместно с благотворительным фондом "Право на защиту".

Инициатива призвана оказать поддержку населению, наиболее пострадавшему от войны. Она будет доступна для жителей следующих областей:

Черниговского региона;

Сумской региона.

Предусматривается оказание финансовой поддержки населению в рамках двух основных программ.

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Денежная помощь для эвакуированных

В рамках этой программы гражданам будет предоставлена единовременная денежная помощь в размере 12 300 грн. Обратиться за выплатами смогут люди, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с обстрелами, опасностью или приказом местных властей об обязательной/добровольной эвакуации и переместились в громады Черниговского региона или Шосткинского района Сумской области.

Приоритет будет отдан тем семьям, перемещение которых произошло:

в течение последних 45 дней в связи с недавней эвакуацией;

более чем 45 дней назад, однако нуждаются в финансовой поддержке.

Речь идет о социально уязвимых категориях граждан:

домохозяйства с детьми;

семьи с пожилыми людьми;

домохозяйства с людьми с инвалидностью;

одиноких опекунах.

Также обратиться за выплатами могут семьи, которые лишились дохода/ресурсов и нуждаются в предметах первой необходимости.

Финансовая помощь пострадавшим от обстрелов

В рамках этой программы предусмотрено предоставление единовременной выплаты финансовой помощи в размере 12 300 для местных жителей Черниговской области и Шосткинского района Сумской области, которые продолжили проживать в своих населенных пунктах, но пострадали от боевых действий.

Обратиться за выплатами может мирное население, чьи дома, имущество или условия проживания пострадали от ракетных, беспилотных или артиллерийских обстрелов, с целью преодоления гуманитарного кризиса.

Когда начнется регистрация на выплаты

Ассоциация демократического развития совместно с благотворительным фондом "Право на защиту" вскоре намерены начать процесс регистрации граждан для предоставления этих двух видов помощи.

"В настоящее время наша команда ведет подготовительную работу и планирует в ближайшее время начать процесс регистрации и сбора анкет для оказания помощи. Все детали и ссылки на регистрацию мы опубликуем на наших официальных страницах. Следите за обновлениями!", — говорится в сообщении.

Проект реализуется при поддержке правительства Соединенных Штатов, а ответственность за содержание несет общественная организация "Ассоциация демократического развития".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто может оформить денежную помощь по программе от Норвежского совета по делам беженцев. До 25 июня открыта регистрация на выплаты в рамках нового этапа инициативы. Предусматривается оказание помощи наиболее уязвимым категориям граждан. Финансирование призвано удовлетворить насущные потребности во время войны.

Также Новини.LIVE писали, кому доступны финансовые гранты от Дании этим летом. Новая грантовая программа от Датского совета по делам беженцев предусматривает выделение средств на оплату профессионального обучения. Цель программы — обеспечить возможность пройти переквалификацию для трудоустройства. Воспользоваться выплатами могут люди, пострадавшие от войны.