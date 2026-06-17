Выплаты от Норвежского совета по делам беженцев: кому доступна помощь

Люди с картой в руках, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

До 25 июня 2026 года Норвежский совет по делам беженцев (NRC) принимает заявки на получение многоцелевой денежной помощи от уязвимых категорий украинских граждан. Организация обнародовала условия предоставления выплат и инструкцию по правильной регистрации.

Об этом говорится на портале организаторов, сообщает издание Новини.LIVE.

Кому доступна помощь от Норвежского совета по делам беженцев

Как отмечается, NRC в рамках нового этапа программы поддержки вновь принимает заявки от наиболее уязвимых категорий украинцев. Она предусматривает предоставление денежных выплат, которые позволят получателям удовлетворить различные потребности в зависимости от приоритетов и жизненной ситуации во время войны: продукты питания, образование, медицинская помощь и жилье.

Поддержка рассчитана на переселенцев, а также жителей районов, где существует потенциальная угроза жизни и здоровью.

Обратиться за помощью могут граждане, которые:

Читайте также:

проживают на территориях, где продолжаются активные боевые действия;

вынужденно покинули свои дома из-за войны и получили статус переселенца;

вернулись домой на деоккупированные территории.

Правила регистрации на денежную помощь

Как отмечают представители Норвежского совета по делам беженцев, подать заявку на помощь можно до 25 июня. Для этого необходимо заполнить специальную регистрационную форму на сайте.

Заявители должны предоставить достоверную информацию и иметь при себе следующие документы:

Паспорт гражданина Украины, действующий заграничный паспорт/ID-карта;

Идентификационный налоговый номер (ИНН);

Справку, подтверждающую, что члены домохозяйства являются внутренне перемещенными лицами;

Документы, подтверждающие уязвимость домохозяйства (удостоверение инвалида, пенсионное удостоверение; справка о многодетной семье, справка о беременности, свидетельство о статусе одинокой матери или отца, медицинская справка о болезни);

Свидетельства о рождении детей, если в домохозяйстве есть дети в возрасте до 14 лет;

Банковский счет в формате IBAN.

Для того чтобы успешно подать заявку на помощь от NRC, необходимо настроить GPS. Не рекомендуется использовать VPN во время заполнения формы, так как он изменяет определенное местонахождение и может привести к тому, что заявка будет признана недействительной и несоответствующей критериям. Его необходимо отключить перед началом подачи заявки.

У граждан будет только одна попытка подачи запроса, поэтому стоит проверить точность и правильность предоставленной информации.

Организаторы предупредили, что подача анкеты не гарантирует автоматического получения помощи, поскольку на это будет влиять ряд факторов.

"Подача заявки не гарантирует получения денежной помощи. NRC проверяет заявки на соответствие критериям программ, чтобы помощь получали наиболее уязвимые группы населения. Ваша заявка может быть отклонена, если вы ранее получали денежную помощь от NRC или другой организации — это будет зависеть от вашей текущей ситуации", — говорится в сообщении.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кому и где доступна денежная помощь от "Каритас" в июне. Обратиться за выплатами можно в одном из городов Днепропетровской области. Помощь предоставляется внутренне перемещенным лицам, прибывшим на временной основе. Предусматривается предоставление денежной помощи на каждого члена семьи в размере 12 300 грн.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы могут получить финансовые гранты от чешской гуманитарной организации. В рамках программы на открытие собственного дела будет выделено до 4 700 долларов. Принять участие в проекте могут только несколько категорий населения. Срок подачи заявок: 15 июля текущего года.