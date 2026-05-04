Главная Финансы Денежная помощь в 10 областях: кто получит из украинцев в мае

Дата публикации 4 мая 2026 08:00
Выплаты для уязвимых групп украинцев: где окажут помощь тем, кому 60+
Женщина с подростком. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года в десяти областях стартует проект помощи LINK от благотворительных фондов "Ангелы спасения" и "Рокада". В рамках проекта гражданам социально уязвимых групп предоставят денежную и гуманитарную поддержку.

О том, где и кто сможет присоединиться к проекту, рассказывает издание Новини.LIVE.

Где украинцам доступна финансовая помощь в мае

Речь идет о реализации проекта LINK от благотворительных фондов "Ангелы спасения" и "Рокада". Он охватит десять регионов (кроме зоны от нуля до 20 километров):

  • Днепропетровскую (Никопольский, Синельниковский, Криворожский район);
  • Донецкую (Краматорский район);
  • Запорожскую (Запорожский район);
  • Житомирскую (Житомирский, Коростенский, Звягельский, Звягельский, Бердичевский, район);
  • Кировоградскую (Кропивницкий, Голованевский, Александровский, Новоукраинский район);
  • Николаевскую (Николаевский район);
  • Сумскую (Сумской район);
  • Харьковскую (Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Купянский, Изюмский район);
  • Херсонскую (Херсонский, Бериславский район);
  • Черниговскую область.

Кто и как сможет получить денежную помощь

В рамках проекта помощь смогут оформить граждане, которые соответствуют как минимум одному критерию уязвимости:

  1. Граждане в возрасте от 60 лет;
  2. Люди с инвалидностью;
  3. Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;
  4. Одинокие родители/опекуны;
  5. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  6. Семьи, чьи дома были повреждены в результате обстрелов.

Программа предусматривает предоставление:

  • многоцелевой денежной помощи пострадавшим от обстрелов;
  • финансовой помощи для прифронтовых громад;
  • денежной помощи тем, кто был эвакуирован.

Что касается регистрации, то необходимо обратиться к руководству своей громады в вышеуказанных районах о приобщении к соответствующим программам.

Объявление. Источник: Angels of Salvation

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Агентство ООН по делам беженцев возобновило прием заявок в городе Николаев. Внутренне перемещенные лица смогут оформить денежную помощь от 10 800 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что переселенцы на Харьковщине могут получить денежную помощь от представительства религиозной миссии "Каритас-Спес". Согласно условиям программы, каждому из семьи выплатят по 12 300 грн на основные потребности.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
