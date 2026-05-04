Выплаты для уязвимых групп украинцев: где окажут помощь тем, кому 60+

В мае 2026 года в десяти областях стартует проект помощи LINK от благотворительных фондов "Ангелы спасения" и "Рокада". В рамках проекта гражданам социально уязвимых групп предоставят денежную и гуманитарную поддержку.

О том, где и кто сможет присоединиться к проекту, рассказывает издание Новини.LIVE.

Где украинцам доступна финансовая помощь в мае

Речь идет о реализации проекта LINK от благотворительных фондов "Ангелы спасения" и "Рокада". Он охватит десять регионов (кроме зоны от нуля до 20 километров):

Днепропетровскую (Никопольский, Синельниковский, Криворожский район);

Донецкую (Краматорский район);

Запорожскую (Запорожский район);

Житомирскую (Житомирский, Коростенский, Звягельский, Звягельский, Бердичевский, район);

Кировоградскую (Кропивницкий, Голованевский, Александровский, Новоукраинский район);

Николаевскую (Николаевский район);

Сумскую (Сумской район);

Харьковскую (Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Купянский, Изюмский район);

Херсонскую (Херсонский, Бериславский район);

Черниговскую область.

Кто и как сможет получить денежную помощь

В рамках проекта помощь смогут оформить граждане, которые соответствуют как минимум одному критерию уязвимости:

Граждане в возрасте от 60 лет; Люди с инвалидностью; Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми; Одинокие родители/опекуны; Внутренне перемещенные лица (ВПЛ); Семьи, чьи дома были повреждены в результате обстрелов.

Программа предусматривает предоставление:

многоцелевой денежной помощи пострадавшим от обстрелов;

финансовой помощи для прифронтовых громад;

денежной помощи тем, кто был эвакуирован.

Что касается регистрации, то необходимо обратиться к руководству своей громады в вышеуказанных районах о приобщении к соответствующим программам.

