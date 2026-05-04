Выплаты для уязвимых групп украинцев: где окажут помощь тем, кому 60+

Денежная помощь в 10 областях: кто получит из украинцев в мае
В мае 2026 года в десяти областях стартует проект помощи LINK от благотворительных фондов "Ангелы спасения" и "Рокада". В рамках проекта гражданам социально уязвимых групп предоставят денежную и гуманитарную поддержку.
Где украинцам доступна финансовая помощь в мае
Речь идет о реализации проекта LINK от благотворительных фондов "Ангелы спасения" и "Рокада". Он охватит десять регионов (кроме зоны от нуля до 20 километров):
- Днепропетровскую (Никопольский, Синельниковский, Криворожский район);
- Донецкую (Краматорский район);
- Запорожскую (Запорожский район);
- Житомирскую (Житомирский, Коростенский, Звягельский, Звягельский, Бердичевский, район);
- Кировоградскую (Кропивницкий, Голованевский, Александровский, Новоукраинский район);
- Николаевскую (Николаевский район);
- Сумскую (Сумской район);
- Харьковскую (Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Купянский, Изюмский район);
- Херсонскую (Херсонский, Бериславский район);
- Черниговскую область.
Кто и как сможет получить денежную помощь
В рамках проекта помощь смогут оформить граждане, которые соответствуют как минимум одному критерию уязвимости:
- Граждане в возрасте от 60 лет;
- Люди с инвалидностью;
- Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;
- Одинокие родители/опекуны;
- Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- Семьи, чьи дома были повреждены в результате обстрелов.
Программа предусматривает предоставление:
- многоцелевой денежной помощи пострадавшим от обстрелов;
- финансовой помощи для прифронтовых громад;
- денежной помощи тем, кто был эвакуирован.
Что касается регистрации, то необходимо обратиться к руководству своей громады в вышеуказанных районах о приобщении к соответствующим программам.
