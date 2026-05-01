Выплаты от Агентства ООН: кто и где может претендовать на помощь от 10 800 грн

В одном из городов Украины внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить от Агентства ООН по делам беженцев денежную помощь от 10 800 грн. Организация вновь открыла регистрацию для этой категории граждан в мае 2026 года.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на информацию представительства Агентства.

Кто может претендовать на помощь от 10 800 грн

Представители Агентства ООН по делам беженцев возобновили прием заявок от переселенцев в городе Николаев. Для того, чтобы получить право на денежную помощь, необходимо прежде всего принадлежать хотя бы к одной из приведенных категорий:

Перемещенные домохозяйства из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации, которые имеют статус внутренне перемещенного лица не более 45 дней назад. Домохозяйства, которые переместились из-за угрозы и имеют статус переселенцев от 46 дней до шести месяцев назад. Перемещенные домохозяйства, которые из-за войны оставили постоянное место жительства и прибыли из-за границы домой (с 24 февраля 2022-го). Обязательным условием является возвращение не ранее чем три месяца назад и не позднее чем один год назад. Домохозяйства, которые вернулись на адреса своего постоянного проживания в связи с вынужденным перемещением в пределах Украины из-за военных действий (с 24 февраля 2022-го). Важным условием является факт того, что возвращение произошло не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад.

Социально-экономический критерий, который является обязательным для всех вышеупомянутых категорий — среднемесячный доход на одного человека не должен превышать 8 300 грн.

Правила регистрации в программе и суммы помощи

Если граждане со статусом переселенца или беженца соответствуют вышеуказанным критериям и проживают в Николаеве, то могут подать заявку для предварительной регистрации в программе денежной помощи.

В случае отбора предусмотрены следующие суммы помощи:

12 300 грн — переселенцам, которые переехали за последние 45 дней;

12 300 грн — ВПЛ, которые оставили дом из-за угрозы для жизни от 46 дней до полугода;

10 800 грн — беженцам, которые приехали в течение последних трех месяцев и не более одного года;

12 300 грн — семьям, которые пострадали из-за обстрелов за последние 45 дней.

"Обратите внимание: заполнение этой формы является лишь записью в электронную очередь в пункт сбора данных в г. Николаеве. Окончательное решение о выплате принимается только после личного собеседования со специалистом фонда", — добавили в организации.

