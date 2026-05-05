Главная Финансы Деньги от Германии: где людям с инвалидностью выплатят 1 480 евро

Дата публикации 5 мая 2026 08:00
Выплаты от Германии: люди с инвалидностью могут получить 1 480 евро в мае
Пожилые люди, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года граждане с инвалидностью, которые хотят восстановить бизнес или начать собственное дело, могут принять участие в программе денежной помощи, финансируемой правительством Германии. Она предусматривает предоставление грантов на предпринимательство.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на объявление организаторов в Facebook.

Правила предоставления денежной помощи от Германии

Общественная организация "Лига современных женщин" при поддержке Совместного реагирования на чрезвычайные ситуации в Украине Welthungerhilfe и Concern Worldwide реализуют проект в Сумах по предоставлению финансовой помощи от Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

Он рассчитан как на действующих предпринимателей, имеющих инвалидность, — для расширения и восстановления, так и на начинающих — для старта деятельности.

"Хотите восстановить бизнес или начать собственное дело? Нужна финансовая поддержка? Гранты до 77 тысяч гривен помогут сделать это!", — говорится в сообщении.

Целью программы является желание оказать помощь украинцам с инвалидностью воплотить свои бизнес-идеи и обеспечить стабильный доход для себя и своей семьи.

Для того, чтобы принять участие в проекте, кандидаты должны соответствовать трем ключевым критериям:

  • вести или планировать начать бизнес на территории Сум;
  • иметь навыки или опыт в сфере, в которой собираются в дальнейшем осуществлять деятельность (квалифицированные работники в этом секторе);
  • принадлежать к уязвимым категориям населения и иметь инвалидность.

Приоритетные категории граждан для оказания помощи:

  1. Семьи, пострадавшие от войны (повреждено жилье/были ранены или потеряли родных, потеряна работа, бизнес);
  2. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  3. Семьи, которые имеют недееспособных лиц или лиц с инвалидностью;
  4. Семьи, где есть беременные женщины или новорожденные дети (до шести месяцев);
  5. Семьи, у которых низкий уровень дохода;
  6. Одинокие родители;
  7. Ветераны войны;
  8. Многодетные семьи (с тремя и более детьми);
  9. Люди с инвалидностью.

Размеры денежной помощи и как зарегистрироваться

В рамках программы Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии предоставит заявителям разные размеры грантов, однако не более 77 000 грн (эквивалент — 1 484 евро).

Для того, чтобы подать заявку для предварительной регистрации, необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

Предпочтение в отборе предоставят проектам, направленным на энергоэффективность и устойчивые энергетические решения. Внимание уделят инициативам, которые:

  • будут способствовать энергонезависимости и сокращению расходов на энергию;
  • внедрять возобновляемую энергетику;
  • предусматривать долгосрочные и устойчивые энергетические подходы для бизнеса, домохозяйств и громад;
  • повышать устойчивость к перебоям с электроснабжением.

Конечный срок подачи заявки — до 8 мая 2026 года включительно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в мае стартовала регистрация на денежную помощь от Датского совета по делам беженцев для уязвимых групп граждан. В одной из областей каждому в семье выплатят по 10 800 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что Каритас принимает заявки на предоставление денежной помощи на сельское хозяйство в Николаевской области. Приобщиться к проекту могут местные жители, у которых повреждено имущество или есть проблемы со здоровьем, а также переселенцы.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
