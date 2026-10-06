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Главная Финансы Поддержка Норвегии: при каких условиях предоставят 3 000 долларов

Поддержка Норвегии: при каких условиях предоставят 3 000 долларов

Ua ru
6 октября 2026 13:00
Выплаты от Норвегии: где и кому из украинцев обещают выделить 3 000 долларов
Купюры американской валюты в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года жителям Харьковской области будет доступна программа поддержки, финансируемая Норвежским агентством по вопросам сотрудничества в области развития. В рамках этой программы украинские фермеры и домохозяйства смогут получить финансовые гранты для восстановления доходов.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Мирное небо Харькова", передают Новини.LIVE.

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Что предусматривает программа поддержки от Норвегии

Речь идет о реализации проекта, гарантирующего восстановление, обеспечение защиты и безопасности землепользования в Украине во время войны.

"Начинается прием заявок в рамках проекта "Гуманитарный альянс по восстановлению, защите и безопасности землепользования в Украине", — говорится в сообщении.

Проект предоставит возможность фермерам и домохозяйствам, лишившимся доступа к полям из-за заминирования, получить помощь для перехода на альтернативный вид деятельности и восстановления дохода.

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Проект по восстановлению, обеспечению защиты и безопасности землепользования охватит две громады Харьковской области:

  • Печенежскую громаду;
  • Балаклейскую громаду.

Подавать заявки в рамках инициативы граждане смогут при соблюдении определенных условий. Речь идет о:

  1. Мелких фермерах и хозяйствах, пострадавших из-за заминирования.
  2. Владельцах и пользователях земельных участков площадью до 10 гектаров с заминированными территориями.
  3. Заминированные участки, ожидающие разминирования организацией HALO Trust.

Размер денежной помощи и порядок получения

Согласно условиям программы, грантовая поддержка на восстановление сельскохозяйственной деятельности составит, в зависимости от ситуации, до 3 000 долларов (в гривневом эквиваленте по курсу Национального банка Украины).

Отбор будет проводиться на конкурсной основе. Для предварительной регистрации в проекте граждане должны в первую очередь заполнить специальную анкету.

Программа реализуется совместно БФ "Мирное Небо Харькова" и Prosper Global Ukraine при финансовой поддержке HALO Trust. Финансированием программы занимается Норвежское агентство по вопросам сотрудничества в области развития при поддержке правительства Норвегии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Полтавской области открыта регистрация эвакуированных домохозяйств в программе представительства "Каритас Украины". Речь идет о ВПЛ, которые переместились в течение 45 дней. Переселенцам гарантируют выплаты в размере 12 300 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что в октябре УВКБ принимает заявки на оказание помощи беженцам и переселенцам в Ивано-Франковской области. Согласно программе, каждому члену семьи выплатят по 10 800 грн. В частности, среди приоритетных категорий будут уязвимые группы населения. В зависимости от обстоятельств будет предоставлено 10 800 грн или 12 300 грн.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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