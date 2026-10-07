Выплаты от Каритас на зимний период: где лицам с инвалидностью и пенсионерам доступны 19 400 грн

Человек держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года представительство благотворительного фонда "Каритас Украины" предоставит семьям денежную помощь на отопление в зимний период. Выплаты можно будет направить на приобретение твердого топлива или оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Для этого важно соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости.

О том, где и кому гарантируют поддержку, рассказывают Новини.LIVE.

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Денежная помощь на отопление в зимний период

Как отмечают организаторы, осенью благотворители сосредоточили свое внимание на Черниговской области. В частности, обратиться за оформлением финансовой помощи на зиму могут жители Сосницкой громады.

"В Сосницкой громаде Благотворительный фонд "Каритас Чернигов" реализует проект "Многосекторальная помощь пострадавшим от войны в Украине" (проект DoS)", — говорится в сообщении.

Цель программы — помочь в обеспечении уязвимых категорий домохозяйств и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) необходимыми ресурсами для обогрева жилья в зимний период.

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Какие семьи смогут получить финансовую помощь

К участию в программе приглашаются те домохозяйства, которые не имеют возможности самостоятельно покрыть зимние нужды. Также важно соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости. Выплаты будут доступны следующим группам граждан:

Одиноким пожилым людям (домохозяйства, состоящие из одного или двух человек, без поддержки родственников трудоспособного возраста); Людям с серьезными/хроническими заболеваниями; Лицам с инвалидностью (I–III группа и инвалидность с детства по подтверждающему документу); Одиноким матерям/отцам или опекунам одного или нескольких детей в возрасте до 18 лет; Беременным женщинам или кормящим матерям, имеющим ребенка в возрасте до трех лет; Многодетным семьям (три и более несовершеннолетних детей), имеющим подтверждающий документ.

Среди важных условий:

Домохозяйства ранее не получали аналогичную помощь на зимний период от других организаций/фондов;

Финансовая помощь не должна дублировать государственную жилищную субсидию.

Размер выплат и порядок регистрации в программе

В рамках программы семьи получат помощь в размере 19 400 грн. Речь идет о единовременной выплате на закупку твердого топлива или оплату коммунальных услуг.

Средства будут перечислены на банковский счет (IBAN) или доставлены адресной или срочной почтой через "Укрпочту".

Для предварительной регистрации необходимо пройти предварительный опрос.

Организаторы отметили, что сам факт подачи заявки не гарантирует 100% получения выплаты, ведь решение будут принимать после проверки данных.

Подробности можно уточнить по следующим контактам:

050-443-00-83;

050-61-42-045.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре жители Харьковской области получат помощь в рамках программы при финансовой поддержке Норвежского агентства по вопросам сотрудничества в области развития. В ее рамках фермеры и домохозяйства смогут оформить гранты для восстановления дохода. На сельскохозяйственную деятельность можно будет получить до 3 000 долларов.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Полтавской области открыта регистрация для эвакуированных семей в программе "Каритас Украины". Речь идет о тех, кто переместился в течение 45 дней. Переселенцы получат выплаты в размере 12 300 грн.