Выплаты от Каритас: в трех регионах Украины доступны гранты более 40 000 грн

Человек держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В трех западных регионах Украины реализуется проект помощи Религиозной миссии "Каритас-Спес" Львовской архиепархии Римско-католической церкви. В его рамках граждане, желающие расширить предпринимательскую деятельность или начать собственное дело, смогут получить финансовые гранты.

О том, какие условия предусмотрены программой, рассказывают Новини.LIVE.

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Где доступна программа помощи от Каритас-Спес

Осенью 2026 года благотворительная религиозная организация принимает заявки на предоставление финансовых грантов в рамках проекта "Семья семье: индивидуальная поддержка".

Подавать заявки приглашают тех, кто мечтает начать собственное дело, получить новую профессию или расширить хозяйство. Проект реализуется в следующих областях:

Тернопольской;

Ивано-Франковской;

Черновицкой.

По условиям проекта домохозяйства смогут получить денежную помощь в размере 43 200 грн. Их можно будет использовать только на конкретные цели:

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профессиональное обучение/переквалификацию;

сельскохозяйственные материалы/оборудование (семена, оборудование, животные);

запуск/развитие действующего собственного бизнеса.

Кто сможет рассчитывать на выплаты

Обратиться к организаторам за оформлением помощи могут только несколько категорий граждан с определенными уязвимостями. Выплаты доступны исключительно:

Многодетным семьям, воспитывающим троих и более детей; Домохозяйствам, в которых проживают люди с инвалидностью.

В организации отметили, что целью проекта является оказание поддержки семьям и лицам, пострадавшим от войны, путем предоставления финансовой помощи на восстановление собственного финансового положения и доходов.

Как зарегистрироваться для участия в проекте поддержки

Граждане могут подавать заявки на участие в проекте "Каритас-Спес Украина", если ранее не получали аналогичные гранты от организаций.

Для предварительной регистрации необходимо заполнить специальную форму и загрузить заявку на грант.

При этом заявителей предупредили, что количество мест и грантов ограничено, поэтому регистрация может быть закрыта в любой момент.

Подавать заявки можно до 27 ноября, а срок реализации проекта придется на сентябрь — декабрь 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что УВКБ ООН открыло регистрацию на финансовую помощь для граждан, вернувшихся в Днепр или Кривой Рог после выезда в другие страны или регионы из-за военных действий. Для этого необходимо соответствовать условиям программы. Суммы будут разными, в зависимости от срока перемещения: 10 800 грн или 12 300 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что в октябре домохозяйствам предусмотрено предоставление финансовой помощи на зиму в размере 19 400 грн. Выплаты предоставит Международный комитет Красного Креста. Они доступны для жителей Черниговской области. Получить помощь на твердое топливо смогут только уязвимые группы населения.