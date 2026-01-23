Выплаты до 64 тыс. грн — кому доступна денежная помощь зимой

Гранты до 64 тыс. грн — где украинцам доступна помощь
Граждане в одной из украинских областей могут зарегистрироваться в новой программе по поддержке домохозяйств. Речь идет об участии в инициативе, предусматривающей предоставление грантовой помощи в размере до 64 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации "Щедрик".
Кому доступна помощь до 64 тыс. грн
Как отмечается, БО "Щедрик" совместно с Продовольственной программой ООН и FAO открыли регистрацию для участия в программе помощи микробизнесу и производителям продукции.
Приобщиться к инициативе могут мотивированные производители (частные домохозяйства и ФЛП), готовые к развитию и укреплению продовольственной безопасности, проживающих в таких громадах Херсонской области:
- в Чернобаевской громаде: с. Посад-Покровское, с. Киселевка, с. Солдатское, с. Копани, с. Барвинок, с. Зеленый Гай;
- в Калиновской громаде: с. Калиновское, с. Бобровый Кут, с. Кохановка, с. Малая Сейдеминуха, с. Заповит, с. Новогреднево, с. Новополтавка, с. Зеленый Гай, с. Благодатовка.
Программа рассчитана на тех, у кого есть микробизнес в продовольственной сфере (магазины, пекарни, точки продажи своей продукции), занимаются животноводством/птицеводством, обрабатывают землю и выращивают сельхозпродукцию, занимаются переработкой пищевых продуктов.
Какие есть ограничения и как принять участие в программе
К программе не допустят тех, кто уже участвовал в других проектах ФАО или ВПП и получил грантовую поддержку для сельского хозяйства от других фондов в течение последних полгода.
Участники получат 64,4 тыс. грн (1,5 тыс. долларов) на:
- покупку корма, молодняка животных, птицы;
- приобретение семян, удобрений/садовых инструментов;
- покупку инвентаря для переработки/хранения продукции;
- систему полива, теплицы/мелкую сельхозтехнику.
Все желающие должны подать заявку, после чего надо пройти обучение по бизнес-планированию от профессиональных тренеров, подготовить и подать план использования гранта.
Детали можно уточнить по следующему контакту БО "Щедрик": 0 800 337 845.
