Выплаты до 64 тыс. грн — кому доступна денежная помощь зимой

Мужчина и женщина за компьютером. Фото: Freepik

Граждане в одной из украинских областей могут зарегистрироваться в новой программе по поддержке домохозяйств. Речь идет об участии в инициативе, предусматривающей предоставление грантовой помощи в размере до 64 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации "Щедрик".

Кому доступна помощь до 64 тыс. грн

Как отмечается, БО "Щедрик" совместно с Продовольственной программой ООН и FAO открыли регистрацию для участия в программе помощи микробизнесу и производителям продукции.

Приобщиться к инициативе могут мотивированные производители (частные домохозяйства и ФЛП), готовые к развитию и укреплению продовольственной безопасности, проживающих в таких громадах Херсонской области:

в Чернобаевской громаде: с. Посад-Покровское, с. Киселевка, с. Солдатское, с. Копани, с. Барвинок, с. Зеленый Гай; в Калиновской громаде: с. Калиновское, с. Бобровый Кут, с. Кохановка, с. Малая Сейдеминуха, с. Заповит, с. Новогреднево, с. Новополтавка, с. Зеленый Гай, с. Благодатовка.

Программа рассчитана на тех, у кого есть микробизнес в продовольственной сфере (магазины, пекарни, точки продажи своей продукции), занимаются животноводством/птицеводством, обрабатывают землю и выращивают сельхозпродукцию, занимаются переработкой пищевых продуктов.

Какие есть ограничения и как принять участие в программе

К программе не допустят тех, кто уже участвовал в других проектах ФАО или ВПП и получил грантовую поддержку для сельского хозяйства от других фондов в течение последних полгода.

Участники получат 64,4 тыс. грн (1,5 тыс. долларов) на:

покупку корма, молодняка животных, птицы;

приобретение семян, удобрений/садовых инструментов;

покупку инвентаря для переработки/хранения продукции;

систему полива, теплицы/мелкую сельхозтехнику.

Все желающие должны подать заявку, после чего надо пройти обучение по бизнес-планированию от профессиональных тренеров, подготовить и подать план использования гранта.

Детали можно уточнить по следующему контакту БО "Щедрик": 0 800 337 845.

Ранее мы писали, что УВКБ ООН принимает заявки на помощь еще в одном из городов. Речь идет о сумме в 10,8 тыс. грн для внутренних переселенцев и беженцев.

Еще сообщали, что в западных областях граждане могут получить гранты на бизнес. Программа рассчитана на переселенцев.