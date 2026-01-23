Выплаты для украинских женщин — кто может стать обладательницей гранта в 7 тыс. евро

Женщина держит евровалюту. Фото: Новини.LIVE

В Украине женщинам доступна возможность получить денежную помощь по программе "REDpreneur Women" от Украинского Красного Креста. Для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо соответствовать определенным условиям.

Об этом говорится на портале соответствующей программы.

Подробнее о программе поддержки украинок

Как отмечают организаторы, целью программы "REDpreneur Women" является стремление оказать помощь в расширении экономической независимости женщин посредством развития предпринимательских инициатив и социальных инноваций путем обучения, менторства и грантовой поддержки.

Основными преимуществами соответствующей программы является возможность получить доступ к:

Бизнес-обучению/менторству: предусмотрена комплексная образовательная программа для женщин с тренингами, помощью от опытных экспертов и дальнейшим сопровождением. Грантовой поддержки: по итогам обучения участницам предоставят гранты в размере 7 тыс. евро на запуск/восстановление бизнеса. Нетворкингу и партнерству: к программе могут присоединиться участницы, эксперты и представители бизнеса, где появится среда для обмена опытом, новых партнерств и возможностей.

"Участницы проходят обучение и менторскую поддержку, получая практические знания по предпринимательству, управлению, финансам, маркетингу и инновациям. А лучшие бизнес-идеи получат грантовое финансирование в размере 7 000 евро для развития или запуска собственного дела", — объясняют организаторы.

Условия участия и как подать заявку

Женщины, желающие зарегистрироваться в программе "REDpreneur Women" от Красного Креста, должны подпадать под следующие условия:

есть гражданство Украины;

проживание на подконтрольной украинскому правительству территории;

возраст претенденток должен превышать 18 лет;

отсутствует бизнес/есть стремление восстановить свое дело;

есть бизнес-идея в устойчивой сфере экономики с инновационным, социальным или экологическим направлением;

есть стабильное интернет-соединение для дистанционного обучения;

возможность личной презентации бизнес-плана в Киеве.

Подавать заявки для участия в программе женщины могут до 12 февраля 2026 года.

Программу реализует Украинский Красный Крест совместно с Австрийским Красным Крестом при финансовой поддержке австрийского фонда NACHBAR IN NOT и Austrian Development Agency.

