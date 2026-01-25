Уход за ребенком до 1 года — попадет ли выплата в совокупный доход семьи

Мама с младенцем. Фото: Новини.LIVE

С 1 января 2026 года родителям, воспитывающим детей до 1 года, государство ежемесячно будет выплачивать по 7 000 гривен финансовой помощи. Эти начисления будут засчитываться в среднемесячный совокупный доход семьи, поэтому будут влиять на назначение базовой социальной помощи.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Выплаты по 7 000 гривен и базовая социальная помощь

В госструктуре напомнили, что базовая социальная помощь исчисляется с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи — исчисленный в среднем за месяц доход всех членов семьи, который был получен в течение 3 месяцев накануне месяца обращения за финподдержкой.

Среднемесячный совокупный доход семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи исчисляется правительственным постановлением №632, которое утвердили в 2020 году.

Согласно указанному порядку ежемесячное пособие по уходу за ребенком пока ему не исполнится 1 год, засчитывается в среднемесячный совокупный доход семьи. Тогда как единовременное пособие при рождении ребенка на среднемесячный совокупный доход не влияет.

Что еще стоит знать

Напомним, деньги на уход за младенцами будут поступать родителям на текущие счета со спецрежимом использования "Дія.Картка". Их нельзя получить наличными или переводить на другую карту.

Финансовую помощь родители смогут тратить в таких заведениях:

бакалейных магазинах, супермаркетах — 5411;

специализированных продовольственных магазинах — 5499;

на детскую одежду — 5641;

семейную одежду — 5651 и так далее.

Поддержка в 7 000 гривен от государства будет поступать ежемесячно.

