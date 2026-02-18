Выплата 10 800 грн — кто может присоединиться к программе помощи от Агентства ООН

Женщина и мужчина за компьютером. Фото: Freepik

19 февраля 2026 года мобильные бригады Агентства ООН по делам беженцев возобновят регистрацию на предоставление денежной помощи в размере 10,8 тыс. грн в еще одном прифронтовом городе. Заявки будут принимать от уязвимых групп населения, в частности пенсионеров и людей с инвалидностью.

Об этом сообщила пресс-служба представителей организации, передают Новини.LIVE.

Кто может присоединиться к программе помощи от Агентства ООН

Поддержка от Агентства ООН по делам беженцев станет доступной в городе Конотоп Сумской области. Действие программы рассчитано на наиболее уязвимые категории граждан:

украинцев, которые за последние полгода переехали из опасных областей/вернулись на свое прежнее место жительства и имеют статус внутреннего переселенца;

граждан, которые выезжали из-за войны, однако вернулись домой и есть документ, удостоверяющий факт выезда.

Ключевым условием предоставления помощи для этих категорий является отсутствие выплат от других фондов за последние три месяца.

Также важно иметь один из критериев уязвимости:

Семьи, где одинокий отец/мать воспитывают малолетних детей, или содержат лиц от 55 лет; Домохозяйства, которые возглавляют лица старшего возраста (более 55 лет); Семьи, где есть только граждане старшего возраста, или которые воспитывают малолетних детей; Домохозяйства с гражданами с инвалидностью или тяжелыми болезнями.

При этом доход таких семей не должен превышать 6,3 тыс. грн.

Сумма помощи и как можно будет оформить

По программе, заявители получат по 3,6 тыс. грн на человека сроком на три месяца. То есть одному человеку дадут 10,8 тыс. грн сразу. Агентство ООН будет присылать средства банковскими переводами или по Western Union на счета руководителей домохозяйств.

Жители г. Конотоп могут зарегистрироваться на 19 февраля на получение финпомощи, позвонив по телефону: 063 182 68 38.

"Четверг 19 февраля 2026 года. г. Конотоп (Конотопская ТГ). По предварительной записи. Адрес приема: ул. Богдана Хмельницкого, 24. Часы работы: 11:30 — 14:30", — говорится в сообщении.

Заранее нужно подготовить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

справку ВПЛ (если есть);

номер банковского счета;

свидетельство о рождении;

документ с удостоверением законной опеки над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медсправки.

Другая помощь на Сумщине в феврале

Также в феврале в Сумской области работает французская гуманитарная организация Acted. Там открыли регистрацию на предоставление финпомощи для жителей Сосницкой громады.

Каждому члену семьи окажут помощь в размере 3,6 тыс. грн в месяц в течение трех месяцев.

Приобщиться к программе могут жители, которые имеют уязвимости: многодетные семьи, домохозяйства с людьми и лицами пожилого возраста.

Ранее мы писали, что украинцы в одном из регионов могут получить до 2,8 тыс. гранта. Приобщиться к такому проекту могут украинские домохозяйства из уязвимых групп.

Еще сообщалось, что Норвежский совет по делам беженцев оказывает помощь домохозяйствам, которые нуждаются в поддержке. Претендентов будут выбирать очень тщательно на предмет уязвимости, а средства предоставят только тем, кто в них нуждается больше всего.