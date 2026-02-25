Выплаты от УВКБ ООН — кто сможет получить помощь более чем в 10 000 грн

Деньги и женщина за компьютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В конце зимы Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) расширит программу помощи. Намерено объявить открытие регистрации на выплаты в более чем 10 000 грн еще в одном городе.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на анонс организации в Telegram.

Кто сможет оформить помощь от УВКБ ООН в более чем 10 000 грн

Приобщиться к программе помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев смогут в Одессе две категории граждан, пострадавших от войны.

Речь идет о возможности оформления выплат в размере 3 600 грн на каждого человека в домохозяйстве сроком на три месяца (всего более 10 000 грн).

К участию приглашают граждан, которые выехали из опасных мест за последние шесть месяцев и имеют статус ВПЛ, беженцы, которые вернулись домой.

Помощь окажут, если таким категориям граждан не предоставляли подобную поддержку другие организации за последние три месяца. Важным является низкое финансово-экономическое состояние: доход не должен превышать 6,3 тыс. грн.

Еще необходимо принадлежать к одной из уязвимых групп:

неполная семья с одним отцом или матерью, которые воспитывают несовершеннолетних детей, лиц от 55 лет;

люди старшего/пожилого возраста от 55 лет;

граждане, возраст которых превышает 55 лет, воспитывающие несовершеннолетних детей;

лица с І-ІІІ группой инвалидности/тяжелыми болезнями.

Граждане, которые получали помощь от международных организаций как ВПЛ, и с момента получения прошло более трех месяцев, и после вынужденного перемещения вернулись на прежний адрес, смогут повторно подать заявку при наличии уязвимости.

Как подать заявку на финансовую помощь

Согласно программе, жители г. Одесса могут зарегистрироваться в программе на денежную помощь от УВКБ ООН, записавшись в очередь путем заполнения анкеты.

"Уважаемые подписчики, обращаем ваше внимание. Очередь на регистрацию денежной помощи откроется сегодня в 14:00! Следите за нашими новостями, чтобы ничего не пропустить", — сообщили организаторы.

После записи необходимо ожидать звонка для приглашения в пункт сбора данных. Офис работает по адресу: г. Одесса, ул. Старопортофранковская, 103а. График работы: Понедельник — пятница с 9:00 до 17:00.

Какая еще помощь доступна для украинцев

Также в нескольких областях, в частности Одесской, доступна финпомощь от БФ "Право на защиту". Речь идет о проекте "Консорциум Реагирования", в рамках которого предоставят сумму в размере в 3 600 грн на трехмесячный период.

Принять участие в программе могут украинские семьи, которые попали в трудное жизненное положение.

Условия предварительной регистрации обнародованы на сайте организации.

Ранее мы рассказывали, что БФ "Помогаем" принимает заявки на выплату денежной помощи в 10 800 грн. Принять участие в программе могут внутренне перемещенные лица.

Еще сообщалось, что в одной из громад переселенцам доступна единовременная финансовая помощь. Уязвимые группы граждан смогут оформить от 5 тыс. грн.