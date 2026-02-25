Відео
Головна Фінанси Фінансова допомога від УВКБ — кому виплатять понад 10 000 грн

Фінансова допомога від УВКБ — кому виплатять понад 10 000 грн

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 13:00
Виплати від УВКБ ООН — хто може подати заявку на допомогу у понад 10 000 грн
Гроші та жінка за комп'ютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) розширить програму підтримки у лютому 2026 року. Організація оголосить відкриття реєстрації на грошову допомогу у понад 10 000 грн у ще одному місті. 

Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на анонс організації у Telegram.

Читайте також:

Хто зможе оформити допомогу від УВКБ ООН у понад 10 000 грн

Долучитися до програми допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців зможуть в Одесі дві категорії громадян, що постраждали від війни. 

Йдеться про можливість оформлення виплат у розмірі 3 600 грн на кожну особу в домогосподарстві терміном на три місяці (загалом понад 10 000 грн).

До участі запрошують громадян, які виїхали з небезпечних місць за останні шість місяців і мають статус ВПО, біженці, які повернулись додому.

Допомогу нададуть, якщо таким категоріям громадян не надавали подібну підтримку інші організації за останні три місяці. Важливим є низький фінансово-економічний стан: дохід не повинен перевищувати 6,3 тис. грн.

Ще необхідно належати до однієї з вразливих груп: 

  • неповна сім'я з одним батьком чи матір'ю, які виховують неповнолітніх дітей, осіб від 55 років;
  • люди старшого/похилого віку від 55 років;
  • громадяни, вік яких перевищує 55 років, виховують неповнолітніх дітей;
  • особи з І-ІІІ групою інвалідності/важкими хворобами.

Громадяни, які отримували допомогу від міжнародних організацій як ВПО, і з моменту отримання минуло понад три місяці, і після вимушеного переміщення повернулися на колишню адресу, зможуть повторно подати заявку за наявності вразливості.

Як подати заявку на фінансову допомогу  

Згідно з програмою, жителі м. Одеса можуть зареєструватися у програмі на грошову допомогу від УВКБ ООН, записавшись у чергу шляхом заповнення анкети.

"Шановні підписники, звертаємо вашу увагу. Черга на реєстрацію грошової допомоги відкриється сьогодні о 14:00! Слідкуйте за нашими новинами, щоб нічого не пропустити", — повідомили організатори.

Після запису необхідно очікувати на дзвінок для запрошення до пункту збору даних. Офіс працює за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 103а. Графік роботи: Понеділок — П'ятниця з 9:00 до 17:00.

Яка ще допомога доступна для українців 

Також у кількох областях, зокрема Одеській, доступна фіндопомога від БФ "Право на захист". Йдеться про проєкт "Консорціум Реагування", в рамках якого нададуть суму у розмірі у 3 600 грн на тримісячний період. 

Взяти участь у програмі можуть українські родини, які потрапили у скрутне життєве становище.

Умови попередньої реєстрації оприлюднені на сайті організації.

Раніше ми розповідали, що БФ "Помагаєм" приймає заявки на виплату грошової допомоги у 10 800 грн. Взяти участь у програмі можуть внутрішньо переміщені особи. 

Ще повідомлялося, що в одній з громад переселенцям доступна одноразова фінансова допомога. Вразливі групи громадян зможуть оформити від 5 тис. грн.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
