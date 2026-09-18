Выплаты для ВПЛ: где и кому доступны гранты до 5 000 долларов

Женщина держит купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года жители ряда украинских областей смогут принять участие в программе международной гуманитарной организации "Mercy Corps" по предоставлению финансовых грантов на создание, восстановление и расширение бизнеса в условиях военного положения. При соблюдении условий украинцы смогут получить денежную помощь в размере до 5 000 долларов (эквивалент — 222 300 грн).

О том, где принимают заявки и какие условия программы, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому доступны финансовые гранты от Mercy Corps

По информации организации, программа "Индивидуальная денежная помощь для поддержки инициатив микробизнеса" рассчитана на граждан, чья предпринимательская деятельность пострадала от негативных последствий войны, а также на тех, кто хотел бы запустить собственное дело.

"Программа направлена на укрепление устойчивости уязвимых домохозяйств и громад, пострадавших от войны, путем защиты и восстановления их средств к существованию и других источников дохода для улучшения продовольственной безопасности и самообеспеченности", — говорится в сообщении.

К участию в инициативе приглашаются следующие категории населения:

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предприниматели;

ветераны;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Также оформить помощь могут жители пострадавших громад, которые лишились дохода во время войны и стремятся его восстановить, приобрести бизнес-навыки и развить собственное дело.

Помимо финансовой составляющей, участникам будут предоставлены следующие возможности:

Пройти курс профессионального обучения или переквалификацию; Карьерные консультации экспертов; Получить помощь в поиске работы; Консультации бизнес-менторов; Юридическую помощь; Психосоциальную поддержку.

В каких регионах действует программа помощи

Осенью больше людей смогут присоединиться к международной программе, ведь она начала действовать еще в трех областях: Полтавской, Черкасской и Кировоградской. А также:

Черниговской;

Днепропетровской;

Харьковской;

Херсонской;

Николаевской;

Одесской;

Сумской;

Запорожской;

в Киеве и области.

Размеры грантов и правила регистрации

В рамках программы предусмотрены разные суммы грантов в зависимости от потребностей бизнеса. Минимальная сумма, которую граждане смогут получить, составляет 1 000 долларов, а максимальная — 5 000 долларов.

При соблюдении требований украинцы должны заполнить подробную анкету для предварительной регистрации. В ней необходимо предоставить информацию о себе и о бизнесе.

В организации предупредили, что факт подачи заявки не означает автоматического получения гранта, ведь все заявки будут рассматриваться в порядке очереди и в соответствии с правилами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому доступна помощь от "Деполь Украина" в размере до 78 000 грн. В частности, такая поддержка предоставляется лицам из уязвимых групп, проживающим в Одесской области. Средства будут выделены на открытие или развитие собственного дела.

Также Новини.LIVE сообщали, что жители четырех областей получат финансовую помощь от ERC Ukraine. Средства выделяются на запуск или возобновление предпринимательской деятельности. В рамках этой программы будут предоставлены финансовые гранты в размере до 43 000 грн. В частности, принять участие могут семьи, в которых есть пожилые люди.