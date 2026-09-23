Выплаты от Соединенных Штатов: кто получит финансовую помощь в сентябре

Гривневые банкноты в руке. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года в одном из прифронтовых регионов Украины реализуется программа Благотворительного фонда "Ветры перемен" при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов, которая предусматривает предоставление разовой денежной помощи украинским гражданам. Средства смогут получить исключительно жители деоккупированных громад.

О том, что предусматривает программа, рассказывает издание Новини.LIVE.

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При каких условиях предоставят денежную помощь от США

Как отметили в областной государственной администрации, в сентябре этого года принять участие в новом проекте поддержки могут граждане, которые продолжают проживать в деоккупированных громадах Херсонской области.

"Проект реализуется в рамках программы "Укрепление системы гуманитарной помощи для общин, находящихся на передовой в Херсонской области, при поддержке правительства США", — сообщают власти.

Согласно условиям, проект призван финансово обеспечить семьи, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях, и поддержать домохозяйства с низкими доходами.

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Предполагается, что отбор желающих принять участие в проекте будет проводиться на основе оценки уязвимости. В частности, приоритетными будут пожилые люди, лица с инвалидностью, многодетные семьи и т. д.

Кто именно сможет получить финансовую помощь

По информации администрации, к участию в этой инициативе по предоставлению денежной помощи приглашаются только те граждане, которые по состоянию на сентябрь текущего года продолжают проживать на освобожденных от оккупации территориях.

Регистрация открыта исключительно для совершеннолетних граждан из деоккупированных населенных пунктов региона, расположенных на расстоянии от 0 до 50 километров от линии фронта.

Как подать заявку на выплаты и какие документы необходимы

Согласно условиям проекта, предварительно зарегистрироваться граждане в Херсонской области смогут после личного обращения в благотворительную организацию.

Желающие могут позвонить по номеру горячей линии: 066-458-88-68.

Кроме того, для оформления заявки гражданам необходимо заранее подготовить следующие документы:

Паспорт гражданина/ID-карту заявителя домохозяйства; Идентификационный код заявителя и всех членов семьи; Реквизиты банковского счета (IBAN) на имя заявителя; Документы, подтверждающие уязвимость (при наличии справки о статусе переселенца/справки об инвалидности/справки о доходах/справки о многодетной семье).

Украинцев предупредили, что подача заявки является лишь этапом сбора информации, а потому не гарантирует автоматического предоставления помощи. Все анкеты пройдут проверку на соответствие критериям программы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью действует программа, в рамках которой французская организация "Acted" предоставит выплаты на длительный период. Они доступны гражданам, проживающим в Херсонской области. Домохозяйствам предусмотрены суммы в размере 1 800 грн. Программа поддержки продлится полгода.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Николаеве у граждан появилась возможность зарегистрироваться в программе по предоставлению финансовой помощи от UNHCR. Выплаты получат те, кто относится к категории уязвимых и был вынужден покинуть свои дома из-за войны. Они получили возможность получить по 10 800 грн (3 600 грн за три месяца) или по 12 300 грн (4 100 грн).