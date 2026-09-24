Выплаты от Dorcas: где можно получить 19 400 грн на зиму пенсионерам 70+

Человек держит дрова. Фото: Freepik

Осенью 2026 года международная гуманитарная организация "Dorcas" открыла регистрацию на получение помощи на зимний период в виде средств на приобретение печного отопления. Принять участие в программе могут пожилые граждане старше 70 лет, проживающие в одном из прифронтовых городов.

О том, как получить выплаты на зиму, рассказывают Новини.LIVE.

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Что нужно знать о зимней помощи от Dorcas

По информации городского совета, этой осенью жители города Вольнянск Запорожской области имеют возможность зарегистрироваться на получение выплат от международной некоммерческой гуманитарной организации "Dorcas". Она была основана в Нидерландах в 1980-х годах, а сейчас в Украине представлена благотворительными фондами и оказывает поддержку гражданам во время войны.

Речь идет о предоставлении поддержки на отопительный сезон 2026–2027 годов в виде денежной помощи на закупку топлива для печей (дрова, брикеты) в размере 19 400 грн. Выплаты будут предоставлять на одно домохозяйство независимо от количества жильцов. Принять участие в программе могут пожилые люди.

"Вольнянский городской совет объявляет о приеме заявлений от граждан категории "пенсионеры 70+", — сообщают в горсовете.

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Важно соблюсти следующие условия для получения права на выплаты:

Подавать заявки могут исключительно граждане, зарегистрированные в г. Вольнянск; Регистрации подлежат граждане, в домах которых имеется печное отопление (твердотопливный котел); Не зарегистрированы на получение помощи "Зимняя поддержка".

Правила подачи заявки и необходимые документы

Для того чтобы принять участие в программе поддержки на зимний период от БФ "Dorcas", для регистрации необходимо подать следующие документы:

паспорт;

идентификационный номер;

пенсионное удостоверение;

выписка о месте регистрации;

фото печи (твердотопливного котла).

Для подачи заявки необходимо обратиться в Центр предоставления социальных услуг Вольнянского горсовета (понедельник — пятница: с 09:00 до 12:00) по адресу: г. Вольнянск, ул. Победы, 39.

Прием заявок продлится до 29 сентября 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре в ряде городов Ивано-Франковской области действует программа помощи. Принять участие в ней могут несколько категорий граждан: переселенцы и беженцы. Размер помощи, в зависимости от обстоятельств, составит почти 11 000 или более 12 000 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что осенью Caritas Spes Lviv Archdiocese оказывает помощь населению в четырех регионах. Граждане могут подавать заявки на денежную поддержку до 27 ноября. В рамках инициативы можно будет получить гранты до 43 200 грн. Количество мест и грантов ограничено.