Выплаты до 3 тыс. долларов — кто из украинцев сможет получить грантовую помощь

Гранты до 3 тыс. долларов — в каких областях действует программа
Украинские граждане в шести областях могут получить гранты в почти 3 тыс. долларов. Выплаты предусмотрены в рамках проекта "Устойчивость: развитие устойчивого и инклюзивного рынка труда в Украине".
Об этом информирует пресс-центр организации Helvetas Ukraine.
Кто из украинцев сможет получить грантовую помощь
Речь идет о грантовом конкурсе проекта "Устойчивость: развитие устойчивого и инклюзивного рынка труда в Украине". Его реализуют при поддержке Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) и Helvetas Swiss Intercooperation.
Как отмечается, программа призвана оказать поддержку предпринимателям и самозанятым лицам из числа уязвимых категорий, которые хотят открыть, восстановить или улучшить показатели деятельности собственного дела.
Принять участие в программе смогут как зарегистрированные физлица-предприниматели, так и граждане без регистрации ФЛП.
Проект реализуют в таких областях, где работает предприятие заявителей:
- в Харьковской;
- в Полтавской;
- в Сумской;
- в Днепропетровской;
- в Черниговской;
- в Киевской (кроме Киева).
Организаторы предоставят приоритет кандидатам, которые относятся к таким уязвимым категориям:
- ветеранам и членам их семей;
- внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);
- гражданам с инвалидностью;
- членам семей погибших военных;
- женщинам, которые возглавляют бизнес.
Правила регистрации в грантовой программе
По данным организации Helvetas, в рамках программы заявители смогут получить максимально 117 тыс. грн (почти 3 тыс. долларов).
Все желающие, которые подпадают под требования и хотят принять участие в программе, должны заполнить специальную анкету.
Подавать заявки граждане смогут до 22 сентября 2025 года.
Гранты предоставят на следующие типы целей:
- закупку оборудования;
- приобретение расходных материалов (в 15-20% от суммы бюджета);
- оплату услуг по настройке оборудования.
"Пожалуйста, не откладывайте подачу заявки на последний день, поскольку из-за значительной технической нагрузки аппликационная форма может некорректно сохранить вашу заявку... В связи с большим количеством заявок обработка запросов занимает до 8-ти недель с момента подачи заполненной заявки", — пояснили организаторы.
