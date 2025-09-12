Видео
Гранты до 3 тыс. долларов — в каких областях действует программа

Гранты до 3 тыс. долларов — в каких областях действует программа

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 11:00
Выплаты до 3 тыс. долларов — кто из украинцев сможет получить грантовую помощь
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские граждане в шести областях могут получить гранты в почти 3 тыс. долларов. Выплаты предусмотрены в рамках проекта "Устойчивость: развитие устойчивого и инклюзивного рынка труда в Украине".

Об этом информирует пресс-центр организации Helvetas Ukraine.

Кто из украинцев сможет получить грантовую помощь

Речь идет о грантовом конкурсе проекта "Устойчивость: развитие устойчивого и инклюзивного рынка труда в Украине". Его реализуют при поддержке Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) и Helvetas Swiss Intercooperation.

Как отмечается, программа призвана оказать поддержку предпринимателям и самозанятым лицам из числа уязвимых категорий, которые хотят открыть, восстановить или улучшить показатели деятельности собственного дела.

Принять участие в программе смогут как зарегистрированные физлица-предприниматели, так и граждане без регистрации ФЛП.

Проект реализуют в таких областях, где работает предприятие заявителей:

  • в Харьковской;
  • в Полтавской;
  • в Сумской;
  • в Днепропетровской;
  • в Черниговской;
  • в Киевской (кроме Киева).

Организаторы предоставят приоритет кандидатам, которые относятся к таким уязвимым категориям:

  • ветеранам и членам их семей;
  • внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);
  • гражданам с инвалидностью;
  • членам семей погибших военных;
  • женщинам, которые возглавляют бизнес.
допомога українцям
Объявления. Источник: Helvetas

Правила регистрации в грантовой программе

По данным организации Helvetas, в рамках программы заявители смогут получить максимально 117 тыс. грн (почти 3 тыс. долларов).

Все желающие, которые подпадают под требования и хотят принять участие в программе, должны заполнить специальную анкету.

Подавать заявки граждане смогут до 22 сентября 2025 года.

Гранты предоставят на следующие типы целей:

  • закупку оборудования;
  • приобретение расходных материалов (в 15-20% от суммы бюджета);
  • оплату услуг по настройке оборудования.

"Пожалуйста, не откладывайте подачу заявки на последний день, поскольку из-за значительной технической нагрузки аппликационная форма может некорректно сохранить вашу заявку... В связи с большим количеством заявок обработка запросов занимает до 8-ти недель с момента подачи заполненной заявки", — пояснили организаторы.

Ранее мы писали, что Каритас оказывает помощь в регионах, страдающих от агрессии РФ. Выплаты предоставят уязвимым категориям граждан на обеспечение отоплением жилищ в холодный период.

Также мы рассказывали, что в одной из областей действует программа помощи при финподдержке Великобритании. В ее рамках гражданам предоставят почти 11 тыс. грн.

