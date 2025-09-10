Выплаты на дрова и уголь — кто из украинцев сможет получить в сентябре

Украинская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Черниговской области стартовала регистрация на получение денежной помощи для закупки твердого топлива. Домохозяйства получат на приобретение дров, угля, брикетов для отопления жилья более 19 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба общественной организации "Лампа" в Facebook.

Кто сможет получить выплаты на дрова и уголь

Как отмечается, денежная помощь для закупки твердого топлива доступна для жителей с. Машево Семеновской громады Черниговской области.

Речь идет о финансовой поддержке, которую можно будет использовать для приобретения дров, угля, брикетов для отопления жилья. Размер помощи составит 19,4 тыс. грн на одно домохозяйство.

Зарегистрироваться в программе смогут граждане, которые будут иметь следующие критерии уязвимости:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

лица с инвалидностью;

семьи, где есть трое и более детей до 18 лет;

люди пожилого возраста от 60 лет;

одинокие женщины, которые возглавляют семью;

лица с тяжелыми болезнями;

ветераны войны;

родители-воспитатели, усыновители или приемные родители;

беременные женщины или семьи с детьми до трех лет.

Объявление. Источник: ОО "Лампа"

Правила регистрации на помощь

Как отмечают организаторы, предварительная регистрация на денежную помощь продлится до 15 сентября 2025 года. Для этого необходимо заполнить специальную форму.

Право подать заявку предоставлено только одному лицу от домохозяйства.

"В соответствии с критериями уязвимости зарегистрированные получат СМС-приглашение на физическую регистрацию", — говорится в сообщении.

Подробности можно уточнить по следующим номерам:

0(800) 33-60-13 (бесплатно по Украине);

+38 (067) 131-69-80;

+38(050)051-85-94.

Помощь будет предоставлена ​​благодаря сотрудничеству с Датским советом по делам беженцев и финансовой поддержке правительства Швейцарии.

Ранее мы писали, что БФ "Каритас Полтава" при финансовой поддержке Catholic Relief Services предоставляет средства на зимний период. Деньги получат только уязвимые категории граждан.

Также мы рассказывали, что УВКБ ООН до конца недели принимает заявки на финпомощь в одной из украинских областей. Выплата в 10,8 тыс. грн предусмотрена на трехмесячный период.