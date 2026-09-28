Выплаты от Дании: где доступна помощь для людей с инвалидностью и граждан 60+

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

До конца октября 2026 года жители прифронтовых областей могут зарегистрироваться в программе помощи от Датского совета по делам беженцев (DRC), финансируемой Европейским союзом (ЕС). Выплаты для наиболее уязвимых групп населения призваны помочь пережить отопительный сезон 2026–2027 годов.

О том, где и для кого доступна регистрация, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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В каких регионах доступна денежная помощь от Дании

Речь идет о реализации программы по предоставлению денежной помощи от Датского совета по делам беженцев на зимний период. Ее реализует благотворительный фонд "Ангелы Спасения" при финансовой поддержке ЕС.

В целом помощь будет предоставляться в громадах Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей в зависимости от потребностей и ситуации с безопасностью.

Сейчас открыта регистрация для участия в программе для жителей: с. Западное, с. Восточное, с. Чистополь, с. Таврическое, с. Новоивановка Никопольского района Днепропетровской области.

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Кто может принять участие в инициативе

По данным организаторов, выплаты предусмотрены для наиболее уязвимых групп населения. А именно:

Людей с инвалидностью; Граждан старше 60 лет; Внутренне перемещенных лиц (ВПЛ); Одиноких и многодетных матерей и отцов; Семей с детьми (детьми-сиротами); Граждан, получающих льготы или субсидии.

Размер помощи и условия предоставления

В рамках программы поддержки домохозяйства смогут зарегистрироваться для получения денежной помощи в размере 19 400 грн.

Средства можно будет использовать исключительно на приобретение твердого топлива:

дрова;

пеллеты (топливные гранулы);

брикеты (евродрова).

Среди ключевых условий — наличие только печного или смешанного отопления. При этом домохозяйства с исключительно газовым или электрическим отоплением под программу не подпадают.

Куда обращаться и какие документы необходимы

В случае соответствия условиям программы для подачи заявления гражданам необходимо обратиться в местный орган власти по задекларированному, зарегистрированному или фактическому адресу проживания.

Среди необходимых документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

официальная прописка;

справка о фактическом проживании, выданная местными властями.

Заявки на участие в программе Датского совета по делам беженцев при финансовой поддержке Европейского Союза можно будет подавать до 30 октября 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как оформить денежную помощь от УВКБ ООН в Полтавской области. Особую поддержку получат люди, которые за последние 45 дней эвакуировались в связи с угрозами для жизни и здоровья. Предусматривается предоставление двух видов финансовой помощи в зависимости от ситуации: 10 800 и 12 300 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что пожилые люди старше 70 лет могут оформить финансовую помощь. Речь идет о реализации программы от "Dorcas" в одном из городов прифронтовой области. Выплаты предусмотрены на отопительный сезон, в частности, на приобретение печного отопления.