Выплаты от Дании: где доступна помощь для людей с инвалидностью и граждан 60+

Денежная помощь от Дании: где и кому доступны выплаты на зиму
До конца октября 2026 года жители прифронтовых областей могут зарегистрироваться в программе помощи от Датского совета по делам беженцев (DRC), финансируемой Европейским союзом (ЕС). Выплаты для наиболее уязвимых групп населения призваны помочь пережить отопительный сезон 2026–2027 годов.
О том, где и для кого доступна регистрация, рассказывает сайт Новини.LIVE.
В каких регионах доступна денежная помощь от Дании
Речь идет о реализации программы по предоставлению денежной помощи от Датского совета по делам беженцев на зимний период. Ее реализует благотворительный фонд "Ангелы Спасения" при финансовой поддержке ЕС.
В целом помощь будет предоставляться в громадах Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей в зависимости от потребностей и ситуации с безопасностью.
Сейчас открыта регистрация для участия в программе для жителей: с. Западное, с. Восточное, с. Чистополь, с. Таврическое, с. Новоивановка Никопольского района Днепропетровской области.
Кто может принять участие в инициативе
По данным организаторов, выплаты предусмотрены для наиболее уязвимых групп населения. А именно:
- Людей с инвалидностью;
- Граждан старше 60 лет;
- Внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- Одиноких и многодетных матерей и отцов;
- Семей с детьми (детьми-сиротами);
- Граждан, получающих льготы или субсидии.
Размер помощи и условия предоставления
В рамках программы поддержки домохозяйства смогут зарегистрироваться для получения денежной помощи в размере 19 400 грн.
Средства можно будет использовать исключительно на приобретение твердого топлива:
- дрова;
- пеллеты (топливные гранулы);
- брикеты (евродрова).
Среди ключевых условий — наличие только печного или смешанного отопления. При этом домохозяйства с исключительно газовым или электрическим отоплением под программу не подпадают.
Куда обращаться и какие документы необходимы
В случае соответствия условиям программы для подачи заявления гражданам необходимо обратиться в местный орган власти по задекларированному, зарегистрированному или фактическому адресу проживания.
Среди необходимых документов:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- официальная прописка;
- справка о фактическом проживании, выданная местными властями.
Заявки на участие в программе Датского совета по делам беженцев при финансовой поддержке Европейского Союза можно будет подавать до 30 октября 2026 года.
Ранее Новини.LIVE сообщали, как оформить денежную помощь от УВКБ ООН в Полтавской области. Особую поддержку получат люди, которые за последние 45 дней эвакуировались в связи с угрозами для жизни и здоровья. Предусматривается предоставление двух видов финансовой помощи в зависимости от ситуации: 10 800 и 12 300 грн.
Также Новини.LIVE писали о том, что пожилые люди старше 70 лет могут оформить финансовую помощь. Речь идет о реализации программы от "Dorcas" в одном из городов прифронтовой области. Выплаты предусмотрены на отопительный сезон, в частности, на приобретение печного отопления.